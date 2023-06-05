Білорусь бере участь в примусовій депортації українських дітей - Лубінець
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. В Офісу українського Омбудсмана з’явилася інформація про те, що через територію Білорусі росія здійснює депортацію українських дітей. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив на брифінгу під час зустрічі з посланником Папи Римського Франциска, передає кореспондент УНН.
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«Я підтверджу публічно, що у нас з’явилися дані, які підтверджують участь Білорусі в процесі примусової депортації українських дітей. Це, на даний час, єдине, що я можу сказати. У нас відбуваються деякі процеси і щоб їх не блокувати деталей поки не можу сказати. Почали виходити на комунікацію представники білоруської опозиції і додатково повідомляти про подібні факти», - заявив Лубінець.
Омбудсман окремо звернув увагу представників делегації з Ватикану на питання повернення цивільних заручників, яких утримує РФ. Зазначив, що Україні не відома точна цифра. Однак це десятки тисяч громадян України, серед яких є священики греко-католицької і римо-католицької церков.
Наприкінці зустрічі Уповноважений передав для Папи Римського Франциска пам’ятну монету «Народжені в Україні», яку випустив Нацбанк з нагоди Дня захисту прав дітей.
Нагадаємо, за даними Офісу Омбудсмана, росія депортувала на свою територію 19 505 українських дітей.