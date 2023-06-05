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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 16421 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Беларусь участвует в принудительной депортации украинских детей - Лубинец

Киев • УНН

 • 411574 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. В Офисе украинского Омбудсмена появилась информация о том, что через территорию Беларуси россия осуществляет депортацию украинских детей. Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил на брифинге во время встречи с посланником Папы Римского Франциска, передает корреспондент УНН.

Беларусь участвует в принудительной депортации украинских детей - Лубинец

Цитата

«Я подтвержу публично, что у нас появились данные, которые подтверждают участие Беларуси в процессе принудительной депортации украинских детей. Это, в настоящее время, единственное, что я могу сказать. У нас происходят некоторые процессы и чтобы их не блокировать деталей пока не могу сказать. Начали выходить на коммуникацию представители белорусской оппозиции и дополнительно сообщать о подобных фактах», — заявил Лубинец.

Омбудсман отдельно обратил внимание представителей делегации из Ватикана на вопрос возвращения гражданских заложников, которых удерживает РФ. Отметил, что Украине не известна точная цифра. Однако это десятки тысяч граждан Украины, среди которых есть священники греко-католической и римо-католической церквей.

В конце встречи Уполномоченный передал для Папы Римского Франциска памятную монету «Рожденные в Украине», которую выпустил Нацбанк по случаю Дня защиты прав детей.

Напомним, по данным Офиса Омбудсмана, россия депортировала на свою территорию 19 505 украинских детей.

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