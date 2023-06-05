Беларусь участвует в принудительной депортации украинских детей - Лубинец

Цитата

«Я подтвержу публично, что у нас появились данные, которые подтверждают участие Беларуси в процессе принудительной депортации украинских детей. Это, в настоящее время, единственное, что я могу сказать. У нас происходят некоторые процессы и чтобы их не блокировать деталей пока не могу сказать. Начали выходить на коммуникацию представители белорусской оппозиции и дополнительно сообщать о подобных фактах», — заявил Лубинец.

Омбудсман отдельно обратил внимание представителей делегации из Ватикана на вопрос возвращения гражданских заложников, которых удерживает РФ. Отметил, что Украине не известна точная цифра. Однако это десятки тысяч граждан Украины, среди которых есть священники греко-католической и римо-католической церквей.

В конце встречи Уполномоченный передал для Папы Римского Франциска памятную монету «Рожденные в Украине», которую выпустил Нацбанк по случаю Дня защиты прав детей.

Напомним, по данным Офиса Омбудсмана, россия депортировала на свою территорию 19 505 украинских детей.