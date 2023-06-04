В Україну вдалося повернути 371 дитину, відомо про 19 505 депортованих українських дітей - Зеленський

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"Це число, яке ми можемо офіційно підтвердити, знаючи дані кожної дитинки. На жаль, справжнє число – більше. Щоразу, коли ми звільняємо нашу землю від російських окупантів, ми дізнаємося страшну правду про окупацію. Про те, скільки людей, скільки дітей у похованнях на окупованій території – у могилах цієї війни, цієї агресії… і скільки ще досі – під руїнами у спалених росією українських містах і селах. Поки що, на жаль, не маємо повної інформації про сотні тисяч дітей, які були депортовані в росію", - повідомив він.

За інформацією Президента станом на сьогодні завдяки різним зусиллям вдалося повернути в Україну 371 дитину із депортації. При цьому достеменно відомо принаймні про 19 505 депортованих українських дітей, і це лише частина від усіх маленьких українців і українок, які досі – у ворога, додав Володимир Зеленський.

Додамо

Сьогодні в Україні – День пам’яті дітей, які загинули внаслідок російської агресії.