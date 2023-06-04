В Украину удалось вернуть 371 ребенка, известно о 19 505 депортированных украинских детях - Зеленский

Цитата

"Это число, которое мы можем официально подтвердить, зная данные каждого ребенка. К сожалению, настоящее число – больше. Каждый раз, когда мы освобождаем нашу землю от российских оккупантов, мы узнаем страшную правду об оккупации. О том, сколько людей, сколько детей в захоронениях на оккупированной территории – в могилах этой войны, этой агрессии… и сколько еще до сих пор – под руинами в сожженных россией украинских городах и селах. Пока, к сожалению, не имеем полной информации о сотнях тысяч детей, которые были депортированы в россию", — сообщил он.

По информации Президента по состоянию на сегодня благодаря различным усилиям удалось вернуть в Украину 371 ребенка из депортации. При этом точно известно о 19 505 депортированных украинских детей, и это лишь часть от всех маленьких украинцев и украинок, которые до сих пор – у врага, добавил Владимир Зеленский.

Добавим

Сегодня в Украине – День памяти детей, погибших в результате российской агрессии.