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Історичне рішення: Костін про надання США даних до Міжнародного суду щодо воєнних злочинів росіян

Історичне рішення: Костін про надання США даних до Міжнародного суду щодо воєнних злочинів росіян

Київ • УНН

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КИЇВ 30 вересня. УНН. Генеральний прокурор України Андрій Костін прокоментував рішення США про передачу Міжнародному кримінальному суду даних про воєнні злочини російських військ в Україні. Про це генпрокурор повідомив в ефірі національного марафону “Єдині новини”, передає УНН.

Деталі

За його словами, таке рішення Сполучених Штатів – історичне, адже раніше не було подібних взаємовідносин США та МКС.
“Ми над цим працювали командою більше року, і це рішення дійсно історичне, адже воно допоможе добрати ті елементи доказової бази, які, з моєї точки зору, зроблять можливими притягнення до відповідальності росіян за ті злочини, про які відомо всьому світу”, – заявив Костін в ефірі.

На його думку, такий крок з боку Сполучених Штатів Америки є не просто сигналом солідарності. Це ще й дієвий акт у відновленні справедливості для всіх жертв російського вторгнення.

"Такого ще не було в історії взаємовідносин США та МКС. … Така співпраця для нас є не просто сигналом солідарності, вона є дієвим актом допомоги у відновленні справедливості для всіх жертв цієї війни", – зазначив Генпрокурор України.

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