У Києві в жовтні запрацює перший великий офіс МКС – Генпрокурор

Цитата

«Ми працюємо дуже плідно з офісом прокурора (МКС – ред.) Хана і наступного місяця у Києві буде засновано найперший великий офіс Міжнародного кримінального суду. Ми працюємо з командою Каріма Хана дуже інтенсивно щоденно. І вже досягли перших результатів», - сказав Костін.

Він нагадав, що вже є ордер на арешт путіна і львову-бєлову – через декілька місяців колективних розслідувань.

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«Є план роботи. Ми створили робочі групи з конкретних справ і з роботи з МКС», - зазначив Костін.

Доповнення

Раніше Костін повідомляв, що відкриття офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні дозволить прокурору МКС ще більше повноцінно розслідувати міжнародні злочини, які були здійснені в Україні.

3 липня, у Гаазі офіційно відкривається Міжнародний центр судового переслідування за злочини агресії росії проти України.