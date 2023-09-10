У Києві в жовтні запрацює перший великий офіс МКС – Генпрокурор
Київ • УНН
КИЇВ. 10 вересня. УНН. В Києві у жовтні буде заснований найперший великий офіс Міжнародного кримінального суду. Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін на щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES), передає кореспондент УНН.
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«Ми працюємо дуже плідно з офісом прокурора (МКС – ред.) Хана і наступного місяця у Києві буде засновано найперший великий офіс Міжнародного кримінального суду. Ми працюємо з командою Каріма Хана дуже інтенсивно щоденно. І вже досягли перших результатів», - сказав Костін.
Він нагадав, що вже є ордер на арешт путіна і львову-бєлову – через декілька місяців колективних розслідувань.
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«Є план роботи. Ми створили робочі групи з конкретних справ і з роботи з МКС», - зазначив Костін.
Доповнення
Раніше Костін повідомляв, що відкриття офісу прокурора Міжнародного кримінального суду в Україні дозволить прокурору МКС ще більше повноцінно розслідувати міжнародні злочини, які були здійснені в Україні.
3 липня, у Гаазі офіційно відкривається Міжнародний центр судового переслідування за злочини агресії росії проти України.