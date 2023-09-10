В Киеве в октябре заработает первый большой офис МУС - Генпрокурор

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«Мы работаем очень плодотворно с офисом прокурора (МУС – ред.) Хана и в следующем месяце в Киеве будет основан самый первый большой офис Международного уголовного суда. Мы работаем с командой Карима Хана очень интенсивно ежедневно. И уже достигли первых результатов», - сказал Костин.

Он напомнил, что уже есть ордер на арест путина и львова-белова – через несколько месяцев коллективных расследований.

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«Есть план работы. Мы создали рабочие группы по конкретным делам и по работе с МУС», - отметил Костин.

Дополнение

Ранее Костин сообщал, что открытие офиса прокурора Международного уголовного суда в Украине позволит прокурору МУС еще более полноценно расследовать международные преступления, которые были совершены в Украине.

3 июля, в Гааге официально открывается Международный центр судебного преследования за преступления агрессии России против Украины.