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В Киеве в октябре заработает первый большой офис МУС - Генпрокурор

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 сентября. УНН. В Киеве в октябре будет основан первый большой офис Международного уголовного суда. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES), передает корреспондент УНН.

Цитата

«Мы работаем очень плодотворно с офисом прокурора (МУС – ред.) Хана и в следующем месяце в Киеве будет основан самый первый большой офис Международного уголовного суда. Мы работаем с командой Карима Хана очень интенсивно ежедневно. И уже достигли первых результатов», - сказал Костин.

Он напомнил, что уже есть ордер на арест путина и львова-белова – через несколько месяцев коллективных расследований.

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«Есть план работы. Мы создали рабочие группы по конкретным делам и по работе с МУС», - отметил Костин.

Дополнение

Ранее Костин сообщал, что открытие офиса прокурора Международного уголовного суда в Украине позволит прокурору МУС еще более полноценно расследовать международные преступления, которые были совершены в Украине.

3 июля, в Гааге официально открывается Международный центр судебного преследования за преступления агрессии России против Украины.

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