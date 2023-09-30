Историческое решение: Костин о предоставлении США данных в Международный суд по военным преступлениям россиян
Киев • УНН
КИЕВ 30 сентября. УНН. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин прокомментировал решение США о передаче Международному уголовному суду данных о военных преступлениях российских войск в Украине. Об этом генпрокурор сообщил в эфире национального марафона “Единые новости”, передает УНН.
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По его словам, такое решение Соединенных Штатов – историческое, ведь раньше не было подобных взаимоотношений США и МКС.
“Мы над этим работали командой больше года, и это решение действительно историческое, ведь оно поможет добрать те элементы доказательной базы, которые, с моей точки зрения, сделают возможными привлечение к ответственности россиян за те преступления, о которых известно всему миру”, – заявил Костин в эфире.
По его мнению, такой шаг со стороны Соединенных Штатов Америки является не просто сигналом солидарности. Это еще и действенный акт в восстановлении справедливости для всех жертв российского вторжения.
"Такого еще не было в истории взаимоотношений США и МУС. … Такое сотрудничество для нас является не просто сигналом солидарности, оно является действенным актом помощи в восстановлении справедливости для всех жертв этой войны", – отметил Генпрокурор Украины.
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