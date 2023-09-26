Бракує міжнародних механізмів: Костін розповів, чому складно повернути депортованих до рф українських дітей

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"У нас є певний набір міжнародного законодавства для захисту українських дітей, але зараз цього недостатньо, щоб повернути їх додому", - зауважив генпрокурор.

Він пояснив, що притягнути до відповідальності винних за депортацію українських дітей "не означає автоматично, що наших дітей повернуть додому", адже не існує механізму, який автоматично повертав би дітей в Україну з росії.

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Костін наголосив, що ООН та інші міжнародні партнери повинні брати активнішу участь у поверненні незаконно депортованих росією дітей з України: "Якщо Організація Об’єднаних Націй була такою активною у тому, щоб нагодувати дітей в інших країнах українським зерном, ООН могла б відіграти провідну роль у поверненні українських дітей додому з росії, використовуючи всі елементи комунікації та тиску на російську владу, щоб повернути наших дітей додому. І це важливо не лише для українських дітей, це важливо для багатьох інших дітей у багатьох інших країнах світу, де їхні права порушуються у багатьох інших війнах та конфліктах".

На запитання про те, як саме зараз планує діяти українська влада, щоб розв'язати це питання, генпрокурор відповів: "Звичайно, ми також будемо розширювати режим санкцій на тих, хто причетний у росії до цієї незаконної діяльності. Ми також використовуємо інші шляхи, про які я не буду говорити публічно, щоб повернути наших дітей додому в Україну".

За офіційними даними української влади, росія незаконно депортувала майже 20 тисяч неповнолітніх українців. При цьому за деякими джерелами, цей показник може сягати 744 тисяч.

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