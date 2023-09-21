В Італію з України евакуювали 974 дитини: омбудсмен обговорив проблеми, пов'язані з опікунством

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"Обговорили головні проблеми, пов’язані з темою опікунства громадянам Італії; перешкоджання у спілкуванні з дітьми батьків, законних представників з України; розділення дітей та розміщення їх в різних родинах і локаціях.

Під час розмови також згадав про конкретні випадки протиправного усиновлення дітей, а також проблемні кейси евакуйованих у Республіці Італія, які потребують сприяння у вирішенні. Окрім того, мені відомо про затягування конкретних судових процесів щодо рішень про повернення дітей та сімей в Україну", - повідомив Лубінець.

Деталі

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення 974 українські дитини евакуйовано до Італії. Для розв‘язання нагальних питань щодо перебування дітей, сьогодні зустрівся з головою Департаменту ювенальної юстиції Міністерства юстиції країни Антоніо Санджермано, та заступником начальника відділу Департаменту громадянських свобод та імміграції Міністерства внутрішніх справ, префектом Розанною Рабуано.

Лубінець поінформував, що під час зустрічі домовився з італійською стороною про можливість залучення представника омбудсмана України до участі у засіданні, для роз’яснення суду норм українського законодавства, у тому числі те, що згідно з законами України заборонено усиновлювати українських дітей під час війни за межами країни. А також, продовжив омбудсмен, це надасть можливість законному представнику самостійно приймати рішення щодо місця проживання дитини.

Своєю чергою, керівник Департаменту запропонував створити спільну робочу групу при МЗС Італії з метою виявлення, попередження та поновлення прав українських дітей, які перебувають на території Італії.

Нагадаємо

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час Ялтинської європейської стратегії (YES) 11 вересня заявив, що в Україні розробили спеціальний механізм повернення дітей, яких вивезла Росія з окупованих частин нашої держави.