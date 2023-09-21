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В Италию из Украины эвакуировали 974 ребенка: омбудсмен обсудил проблемы, связанные с опекунством

В Италию из Украины эвакуировали 974 ребенка: омбудсмен обсудил проблемы, связанные с опекунством

Киев • УНН

 • 151785 просмотра

КИЕВ. 21 сентября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что обсудил с представителями власти Италии проблемы, связанные с темой опекунства украинских детей и их противоправного усыновления. Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения в страну эвакуировали 974 ребенка, пишет УНН. 

Цитата

"Обсудили главные проблемы, связанные с темой опекунства гражданам Италии; препятствование в общении с детьми родителей, законных представителей из Украины; разделение детей и размещение их в разных семьях и локациях. 

Во время разговора также упомянул о конкретных случаях противоправного усыновления детей, а также проблемные кейсы эвакуированных в Республике Италия, которые нуждаются в содействии в решении. Кроме того, мне известно о затягивании конкретных судебных процессов по решениям о возвращении детей и семей в Украину", - сообщил Лубинец.

Детали

Он отметил, что с начала полномасштабного вторжения 974 украинских ребенка эвакуированы в Италию. Для решения насущных вопросов относительно пребывания детей, сегодня встретился с главой Департамента ювенальной юстиции Министерства юстиции страны Антонио Санджермано, и заместителем начальника отдела Департамента гражданских свобод и иммиграции Министерства внутренних дел, префектом Розанной Рабуано.

Лубинец проинформировал, что во время встречи договорился с итальянской стороной о возможности привлечения представителя омбудсмена Украины к участию в заседании, для разъяснения суду норм украинского законодательства, в том числе то, что согласно законам Украины запрещено усыновлять украинских детей во время войны за пределами страны. А также, продолжил омбудсмен, это даст возможность законному представителю самостоятельно принимать решение о месте жительства ребенка.

В свою очередь, руководитель Департамента предложил создать совместную рабочую группу при МИД Италии с целью выявления, предупреждения и восстановления прав украинских детей, находящихся на территории Италии.

Напомним

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время Ялтинской европейской стратегии (YES) 11 сентября заявил, что в Украине разработали специальный механизм возвращения детей, которых вывезла Россия с оккупированных частей нашего государства.

Украинские Национальные Новости

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