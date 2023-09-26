Не хватает международных механизмов: Костин рассказал, почему сложно вернуть депортированных в рф украинских детей

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"У нас есть определенный набор международного законодательства для защиты украинских детей, но сейчас этого недостаточно, чтобы вернуть их домой", - заметил генпрокурор.

Он пояснил, что привлечь к ответственности виновных за депортацию украинских детей "не означает автоматически, что наших детей вернут домой", ведь не существует механизма, который автоматически возвращал бы детей в Украину из россии.

Детали

Костин отметил, что ООН и другие международные партнеры должны принимать активное участие в возвращении незаконно депортированных россией детей из Украины: "Если Организация Объединенных Наций была такой активной в том, чтобы накормить детей в других странах украинским зерном, ООН могла бы сыграть ведущую роль в возвращении украинских детей домой из россии, используя все элементы коммуникации и давления на российские власти, чтобы вернуть наших детей домой. И это важно не только для украинских детей, это важно для многих других детей во многих других странах мира, где их права нарушаются во многих других войнах и конфликтах".

На вопрос о том, как именно сейчас планирует действовать украинская власть, чтобы решить этот вопрос, генпрокурор ответил: "Конечно, мы также будем расширять режим санкций на тех, кто причастен в россии к этой незаконной деятельности. Мы также используем другие пути, о которых я не буду говорить публично, чтобы вернуть наших детей домой в Украину".

По официальным данным украинских властей, россия незаконно депортировала почти 20 тысяч несовершеннолетних украинцев. При этом по некоторым источникам, этот показатель может достигать 744 тысяч.

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