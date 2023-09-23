Парламент Канади одноголосно прийняв резолюцію щодо викрадення та депортації українських дітей росією
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Нижня Палата Парламенту Канади одноголосно прийняла резолюцію щодо викрадення та депортації українських дітей державою-агресором. Про це повідомила народний депутат України Євгенія Кравчук, пише УНН.
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Резолюцією засуджується російська влада за воєнні злочини та геноцид, пов'язані з насильницькою депортацією українських дітей на територію рф, в тому числі шляхом жорстокого процесу перевірки, відомого як "фільтрація" та "табори перевиховання".
Також Нижня Палата Парламенту Канади закликає до негайного припинення цієї практики та безпечного повернення українських дітей в Україну.
Раніше уповноважена з прав дитини України Дарʼя Герасимчук повідомила, що російські військові могли викрасти близько 200-300 тисяч українських дітей під час окупації українських територій. Вона додала, що й окупанти самі повідомляли, що нібито "евакуювали" щонайменше 744 000 українських дітей.
Однак треба розуміти, що це не евакуація, а депортація, тобто примусове переміщення. Водночас Герасимчук зазначила, що такі великі цифри перебільшені. росія використовує спаплюжені дані як елемент пропаганди.
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