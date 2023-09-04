росіяни на ТОТ розпочали розповсюджувати свою пропаганду на дошкільнят - Центр нацспротиву

Цитата

«На тимчасово окупованих територіях росіяни почали промивати мізки в дитячих садочках. На ТОТ окупанти провели «навчання» щодо дій для евакуації у разі «проникнення українських ДРГ», які начебто будуть намагатись викрасти дітей. За фактом, це означає, що дітей навчають захищатись від українців», - йдеться у повідомлені.

Як зазначили в ЦНС, таким чином окупанти продовжують свою політику геноциду українського народу, шляхом зміни ідентифікації цілого покоління українців.

Доповнення

Центр національного спротиву раніше повідомляв, що росіяни планують провести форум у москві для педагогів, де їм будуть пояснювати, як правильно впливати та змінювати думку українським дітям.