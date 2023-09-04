россияне на ВОТ начали распространять свою пропаганду на дошкольников - Центр нацсопротивления

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КИЕВ. 4 сентября. УНН. На временно оккупированных территориях российские оккупанты провели так называемые «учения» в садиках по действиям в случае «проникновения украинских ДРГ», сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Цитата

«На временно оккупированных территориях россияне начали промывать мозги в детских садах. На ВОТ оккупанты провели «учения» по действиям для эвакуации в случае «проникновения украинских ДРГ», которые якобы будут пытаться похитить детей. По факту, это означает, что детей учат защищаться от украинцев», - говорится в сообщении.

Как отметили в ЦНС, таким образом оккупанты продолжают свою политику геноцида украинского народа, путем изменения идентификации целого поколения украинцев.

Дополнение

Центр национального сопротивления ранее сообщал, что россияне планируют провести форум в москве для педагогов, где им будут объяснять, как правильно влиять и менять мнение украинским детям.

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