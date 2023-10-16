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Нью-Йорк Таймс

Катар вернет домой трех украинских детей из россии - Reuters

Киев • УНН

 • 892482 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Трех украинских детей, которые были вывезены в россию, на этой неделе передадут катарским дипломатам в москве после тайных переговоров с рф и Украиной. Об этом агентству Reuters сообщил в понедельник катарский чиновник, проинформированный об этих планах, пишет УНН.

Катар вернет домой трех украинских детей из россии - Reuters

Детали

Отмечается, что в пятницу Катар способствовал возвращению из рф еще одного украинского ребенка в возрасте 7 лет, который воссоединился со своей бабушкой и уже направляется в Украину через Эстонию.

А на этой неделе планируют вернуть еще троих детей - 2-летнего и 9-летнего мальчиков и девушку 17 лет.

Как сообщает Reuters, Киев идентифицировал 20 000 детей, которые были вывезены в Россию или на временно подконтрольную РФ территорию без согласия семьи или опекунов.

По словам катарского чиновника, который говорил на условиях анонимности из-за деликатности этого процесса, возвращение первых четырех детей является испытанием системы, которую арабское государство Персидского залива создало после месяцев тайных переговоров с москвой и Киевом.

Государственный министр Катара по вопросам международного сотрудничества Лолва аль-Хатер в своем заявлении подтвердила посредничество и назвала репатриацию на этой неделе "лишь первым шагом".

Как отметила чиновница, пока не понятно, сколько еще детей удастся вернуть из рф.

Дополнение

Около 400 детей были возвращены в Украину с начала полномасштабного вторжения рф в феврале 2022 года. Впрочем управления ООН по правам человека заявили об обеспокоенности из-за отсутствия системы возвращения украинских детей, которых принудительно вывезли в россию за время полномасштабного вторжения.

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