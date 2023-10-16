В Офисе Президента подтвердили возвращение четырех украинских детей из РФ

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«Мы возвращаем домой четырех украинских детей, которые ранее были незаконно депортированы Россией. Это трое мальчиков – шести, трех и девяти лет, а также 17-летняя девушка. Продолжаем реализовывать план действий Президента Bring Kids Back UA. Владимир Зеленский поставил задачу вернуть всех наших детей. Работаем», - написал Ермак в Telegram.

Ранее

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец подтвердил в эфире телемарафона, что в Украину направляются четверо детей, которых похитила россия, однако подробности не разглашал. Указав лишь, что Катар вовлечен в эти процессы

Накануне с’появилась информация, что троих украинских детей, которые были вывезены в россию, на этой неделе передадут катарским дипломатам в москве после тайных переговоров с рф и украиной. Также в пятницу Катар способствовал возвращению из рф еще одного украинского ребенка в возрасте 7 лет, который воссоединился со своей бабушкой и уже направляется в Украину через Эстонию.