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Окупована частина Херсонщини залишилася без електрики

Окупована частина Херсонщини залишилася без електрики

Київ • УНН

 • 114990 перегляди

В окупованій Херсонській області відключено електрику через втрату транзиту з Мелітополя; ведуться відновлювальні роботи. За повідомленнями, російські війська вбили дитину в цьому районі.

Тимчасово окупована частина Херсонської області без електрики. Про це повідомили у так званому "херсонобленерго", передає УНН.

(Сьогодні) відключено електроенергію, пропав транзит по 150Кв з боку Мелітополя, час виконання до закінчення аварійно-відновлювальних робіт, призупинено подачу електроенергії за адресами: Чаплинський, Новотроїцький, Генічеський, Іванівський, Каховський райони. 

 - йдеться в повідомленні.

Деталі

Гауляйтер окупованої території Херсонської області Володимир Салдо заявив, що нібито внаслідок аварії на електромережах значна частина Херсонської області знеструмлена і можуть початися перебої з мобільним зв'язком та Інтернетом.

Він додав, що енергопостачання частини споживачів уже відновлено.

Доповнення

На окупованій території Херсонщини російські загарбники на очах сім'ї застрелили дитину.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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