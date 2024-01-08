Окупована частина Херсонщини залишилася без електрики

Тимчасово окупована частина Херсонської області без електрики. Про це повідомили у так званому "херсонобленерго", передає УНН.

(Сьогодні) відключено електроенергію, пропав транзит по 150Кв з боку Мелітополя, час виконання до закінчення аварійно-відновлювальних робіт, призупинено подачу електроенергії за адресами: Чаплинський, Новотроїцький, Генічеський, Іванівський, Каховський райони. - йдеться в повідомленні.

Деталі

Гауляйтер окупованої території Херсонської області Володимир Салдо заявив, що нібито внаслідок аварії на електромережах значна частина Херсонської області знеструмлена і можуть початися перебої з мобільним зв'язком та Інтернетом.

Він додав, що енергопостачання частини споживачів уже відновлено.

Доповнення

На окупованій території Херсонщини російські загарбники на очах сім'ї застрелили дитину.