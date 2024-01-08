Окупована частина Херсонщини залишилася без електрики
Київ • УНН
В окупованій Херсонській області відключено електрику через втрату транзиту з Мелітополя; ведуться відновлювальні роботи. За повідомленнями, російські війська вбили дитину в цьому районі.
Тимчасово окупована частина Херсонської області без електрики. Про це повідомили у так званому "херсонобленерго", передає УНН.
(Сьогодні) відключено електроенергію, пропав транзит по 150Кв з боку Мелітополя, час виконання до закінчення аварійно-відновлювальних робіт, призупинено подачу електроенергії за адресами: Чаплинський, Новотроїцький, Генічеський, Іванівський, Каховський райони.
Деталі
Гауляйтер окупованої території Херсонської області Володимир Салдо заявив, що нібито внаслідок аварії на електромережах значна частина Херсонської області знеструмлена і можуть початися перебої з мобільним зв'язком та Інтернетом.
Він додав, що енергопостачання частини споживачів уже відновлено.
Доповнення
На окупованій території Херсонщини російські загарбники на очах сім'ї застрелили дитину.