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Херсонщина зазнала 41 ворожого обстрілу, жертв немає

Херсонщина зазнала 41 ворожого обстрілу, жертв немає

Київ • УНН

 • 38013 перегляди

Херсонська область зазнала 41 удару російських військ без жертв серед цивільного населення

Херсонська область за минулу добу зазнала 41 ворожого обстрілу, обійшлося без постраждалих, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.

За минулу добу противник здійснив 41 обстріл, випустивши 182 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків та БпЛА

- написав Прокудін у Telegram.

російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

"Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", - вказав він.

Окупована частина Херсонщини залишилася без електрики08.01.24, 19:10 • 114989 переглядiв

Юлія Шрамко

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