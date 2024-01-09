Херсонщина зазнала 41 ворожого обстрілу, жертв немає
Київ • УНН
Херсонська область зазнала 41 удару російських військ без жертв серед цивільного населення
Херсонська область за минулу добу зазнала 41 ворожого обстрілу, обійшлося без постраждалих, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
За минулу добу противник здійснив 41 обстріл, випустивши 182 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків та БпЛА
російські військові, з його слів, поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
"Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає", - вказав він.
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