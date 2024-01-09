В Харьковской области в 200 метрах от бригады энергетиков взорвалась авиабомба

В Харьковской области сегодня утром в 200 метрах от бригады энергетиков разорвалась управляемая авиационная бомба, сообщили во вторник в Харьковоблэнерго, пишет УНН.

Детали

"Сегодня при осмотре поврежденной после ночного обстрела высоковольтной линии в селе Слобожанское Липецкой громады произошел взрыв - в 200 метрах от того места, где находились электромонтеры, разорвалась управляемая авиабомба", - сообщили в Харьковоблэнерго в Telegram.

Как рассказал ведущий инженер Липецкого РЭС АО "Харьковоблэнерго" Роман Ганган, это уже второй подобный случай за сутки.

"Эта же бригада попала под обстрел в селе Веселое вчера, 8 января. Электромонтеры выехали восстанавливать электроснабжение после обстрела, когда вокруг начали разрываться снаряды. Погода сейчас такая, что быстро покинуть опасную зону чрезвычайно трудно - дорога покрыта льдом. К счастью, в результате этих двух инцидентов никто из работников не пострадал, но есть повреждения наших сетей", - отметил Ганган.

По его словам, предусмотреть вражеские обстрелы невозможно, поэтому энергетики проявляют мужество, выполняя свои обязанности в экстремальных условиях.

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