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Энергетические объекты на прифронтовых территориях каждый день страдают от ударов - Галущенко

Киев  •  УНН

11 январь 2024, 15:33  •  15778 просмотра

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Энергетический сектор Украины, в первую очередь в прифронтовых регионах, ежедневно подвергается обстрелам. Но система остается устойчивой, обеспечивая граждан светом и теплом.

Энергетика страдает от вражеских ударов каждый день и это безусловно касается прежде всего прифронтовых территорий. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время поездки в Запорожье, передает корреспондент УНН.

Энергетика страдает каждый день от ударов и это безусловно касается прежде всего прифронтовых территорий, где идут удары, как по объектам генерации, так и по объектам распределения, передачи

- сказал Галущенко.

Он отметил, что украинская энергосистема доказала свою устойчивость

Мы стабильно работаем, обеспечиваем украинцев светом и теплом, поэтому это тоже очень важно с точки зрения того, какие действия нам нужно осуществить максимально для координации внутри области и второе для того, чтобы сделать систему еще более устойчивой

- рассказал Галущенко.

Дополнение

Председатель комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщал, что вероятность возвращения Украины к плановым отключениям света есть, но она достаточно низкая. Она зависит от атак рф по украинской энергосистеме.

В Харьковской области в 200 метрах от бригады энергетиков взорвалась авиабомба09 январь 2024, 09:45 • 27859 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
Енергетичні об'єкти на прифронтових територіях кожен день потерпають від ударів – Галущенко
Galushchenko: Energy facilities in frontline areas suffer from attacks every day
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Энергетические объекты на прифронтовых территориях каждый день страдают от ударов - Галущенко

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