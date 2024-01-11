Энергетические объекты на прифронтовых территориях каждый день страдают от ударов - Галущенко

Энергетика страдает от вражеских ударов каждый день и это безусловно касается прежде всего прифронтовых территорий. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко во время поездки в Запорожье, передает корреспондент УНН.

Энергетика страдает каждый день от ударов и это безусловно касается прежде всего прифронтовых территорий, где идут удары, как по объектам генерации, так и по объектам распределения, передачи - сказал Галущенко.

Он отметил, что украинская энергосистема доказала свою устойчивость

Мы стабильно работаем, обеспечиваем украинцев светом и теплом, поэтому это тоже очень важно с точки зрения того, какие действия нам нужно осуществить максимально для координации внутри области и второе для того, чтобы сделать систему еще более устойчивой - рассказал Галущенко.

Дополнение

Председатель комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус сообщал, что вероятность возвращения Украины к плановым отключениям света есть, но она достаточно низкая. Она зависит от атак рф по украинской энергосистеме.

В Харьковской области в 200 метрах от бригады энергетиков взорвалась авиабомба