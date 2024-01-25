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Цьогоріч Україна розпочне будівництво чотирьох атомних реакторів - Галущенко

Цьогоріч Україна розпочне будівництво чотирьох атомних реакторів - Галущенко

Київ • УНН

 • 26021 перегляди

Україна планує розпочати будівництво чотирьох нових ядерних реакторів на Хмельницькій атомній електростанції, щоб компенсувати втрати енергосектору через війну з росією.

Цьогоріч Україна прагне розпочати будівництво чотирьох нових атомних реакторів, аби компенсувати втрачені енергетичні потужності через війну з Росією. Про це в коментарі Reuters заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає УНН.

Деталі 

За його словами, два блоки, які включають реактори та відповідне обладнання, базуватимуться на обладнанні російського виробництва, яке Україна хоче імпортувати з Болгарії.

Натомість інші два використовуватимуть західні технології виробника енергетичного обладнання Westinghouse.

Енергетичні об'єкти на прифронтових територіях кожен день потерпають від ударів – Галущенко11.01.24, 17:33 • 26594 перегляди

Очільник Міненерго пояснив, що усі чотири реактори будуть побудовані на Хмельницькій атомній електростанції на заході України.

Думаю, влітку-восени розпочнемо будівництво. Нам потрібні корпуси реакторів, які доведеться імпортувати. Ми хочемо відразу зробити третій і четвертий блоки

- розповів міністр.

Він також пояснив, що завдяки третьому та четвертому ректорам Україна хоче компенсувати той, що на Запорізькій АЕС.

Ми ведемо переговори з нашими болгарськими партнерами щодо двох реакторів, які ми хочемо імпортувати. Якби ми сьогодні отримали корпуси реакторів, я думаю, що минуло б 2,5 роки, і ми б мали в роботі третій реактор

- зазначив Галущенко.

Доповнення

Будівництво третього та четвертого реакторів Хмельницької АЕС почалося в 1980-х роках, але було заморожено.

З моменту здобуття незалежності у 1991 році Україна побудувала три нові атомні реактори - по одному на Запорізькій, Хмельницькій та Рівненській АЕС.

Наразі три електростанції на підконтрольній Україні території виробляють понад 55% потреб країни в електроенергії, але країна хоче розширити цей сектор, щоб компенсувати втрату Запорізької АЕС, яку захопили російські окупанти.

росія отримала контроль над об’єктом після початку повномасштабного вторгнення в Україну на початку 2022 року, а його шість ядерних реакторів зараз "простоюють".

Нагадаємо

В Україні заплановано будівництво нової лінії електропередач із Дністровської ГАЕС до підстанції "Вінницька".

Цьогоріч росія може зникнути зі світового ринку атомних технологій - Галущенко01.01.24, 18:01 • 35390 переглядiв

Володимир Омельченко

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