В этом году Украина начнет строительство четырех атомных реакторов - Галущенко

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет
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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины
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Сбор заявок, их обработка, определение сумм компенсаций: в Совете Европы рассказали, как будет работать механизм Реестра убытков, нанесенных агрессией рф против Украины

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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт
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Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт
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Требования раскрыть банковскую тайну от ликвидатора банка является нарушением закона - эксперт

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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы
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На какие критерии Украина будет обращать внимание во время избирательной кампании нового Генсека Совета Европы

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Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт
24 январь 2024, 14:05  •  143352 просмотра

Налоговики не имели права начислять НДС на финансовые операции и комиссионные доходы банка "Конкорд" - эксперт

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ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт
24 январь 2024, 12:17  •  141789 просмотра

ВККС должна провести проверку публичной информации о судьях ВС в рамках их квалификационного оценивания - эксперт

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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит
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Украина ищет поддержки в ПАСЕ резолюции по депортированным детям: какие мероприятия проводит

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Возвращение украинских детей это основная тема для обсуждения на ПАСЕ - Постпред Украины при Совете Европы
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Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна
23 январь 2024, 17:17  •  153883 просмотра

Есть идея привязать возмещение НДС к возврату валютной выручки: в Раде и Кабмине дорабатывают легализацию экспорта зерна

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В этом году Украина начнет строительство четырех атомных реакторов - Галущенко

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На ВОТ россияне с помощью давления продолжают готовить фейковые выборы

По сообщениям, российские войска проводят кампанию телефонного террора на оккупированных территориях, оказывая давление на жителей, чтобы они проголосовали на незаконных выборах. Этот шаг направлен на искусственное увеличение участия в выборах, чтобы создать впечатление легитимности.

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На Закарпатье семья с 7-летним ребенком отравилась угарным газом на Закарпатье

Семилетний ребенок и его родители были госпитализированы из-за отравления угарным газом в Виноградове, Закарпатская область, вероятно, из-за неисправного газового котла.

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По прогнозам Национального банка Украины, инфляция в Украине несколько ускорится с середины года и достигнет 8,6% на конец года. Однако к 2026 году она снизится до целевого показателя 5%.

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В ответ на президентские выборы: в Минобороны Китая заявили, что Тайвань никогда не будет суверенным государством

Министерство обороны Китая утверждает, что Тайвань является частью Китая и никогда не будет суверенным государством, даже после недавних президентских выборов на острове.

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В ответ на президентские выборы: в Минобороны Китая заявили, что Тайвань никогда не будет суверенным государством

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По словам министра обороны Рустема Умерова, 1,5 миллиарда гривен, которые ранее были втянуты в коррупционную схему с закупкой артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины, возвращены в бюджет страны. Дело продолжается с участием нескольких ведомств.

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Накануне президентских выборов в рф в марте 2024 года британская разведка предполагает, что главным вызовом для владимира путина является решение проблем с отоплением в 16 российских населенных пунктах.

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В британские разведке назвали ключевую задачу для путина накануне президентских выборов в рф

Суд москвы посадил на 4 года Игоря стрелкова (гиркина) по делу о "призывах к экстремизму"

Игорь "стрелков" Гиркин, бывший лидер террористов "донецкой народной республики", был приговорен московским городским судом к 4 годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности в Интернете. Суд также запретил Гиркину заниматься администрированием сайтов в течение трех лет.

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Суд москвы посадил на 4 года Игоря стрелкова (гиркина) по делу о "призывах к экстремизму"

Сенат Италии одобрил решение правительства о военной помощи Украине в 2024 году

Сенат Италии одобрил продление военной помощи Украине до 2024 года, продолжая усилия, направленные на помощь Киеву в отражении российского вторжения. Теперь вопрос будет рассматриваться Палатой депутатов.

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Сенат Италии одобрил решение правительства о военной помощи Украине в 2024 году