В этом году Украина начнет строительство четырех атомных реакторов - Галущенко
Украина планирует начать строительство четырех новых ядерных реакторов на Хмельницкой атомной электростанции, чтобы компенсировать потери энергосектора из-за войны с Россией.
На ВОТ россияне с помощью давления продолжают готовить фейковые выборы
По сообщениям, российские войска проводят кампанию телефонного террора на оккупированных территориях, оказывая давление на жителей, чтобы они проголосовали на незаконных выборах. Этот шаг направлен на искусственное увеличение участия в выборах, чтобы создать впечатление легитимности.
На Закарпатье семья с 7-летним ребенком отравилась угарным газом на Закарпатье
Семилетний ребенок и его родители были госпитализированы из-за отравления угарным газом в Виноградове, Закарпатская область, вероятно, из-за неисправного газового котла.
Инфляция с середины года несколько ускорится, на конец года ожидается 8,6% - НБУ
По прогнозам Национального банка Украины, инфляция в Украине несколько ускорится с середины года и достигнет 8,6% на конец года. Однако к 2026 году она снизится до целевого показателя 5%.
Падение Ил-76: рф не делала запрос по обеспечению воздушного пространства - ГУР
Украина не получала от рф сообщений о том, что на Ил-76 находятся пленные и запроса по обеспечению воздушного пространства.
В ответ на президентские выборы: в Минобороны Китая заявили, что Тайвань никогда не будет суверенным государством
Министерство обороны Китая утверждает, что Тайвань является частью Китая и никогда не будет суверенным государством, даже после недавних президентских выборов на острове.
В бюджет Украины вернули 1,5 млрд грн из дела о схеме с артснарядами для ВСУ - Умеров
По словам министра обороны Рустема Умерова, 1,5 миллиарда гривен, которые ранее были втянуты в коррупционную схему с закупкой артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины, возвращены в бюджет страны. Дело продолжается с участием нескольких ведомств.
В британские разведке назвали ключевую задачу для путина накануне президентских выборов в рф
Накануне президентских выборов в рф в марте 2024 года британская разведка предполагает, что главным вызовом для владимира путина является решение проблем с отоплением в 16 российских населенных пунктах.
Суд москвы посадил на 4 года Игоря стрелкова (гиркина) по делу о "призывах к экстремизму"
Игорь "стрелков" Гиркин, бывший лидер террористов "донецкой народной республики", был приговорен московским городским судом к 4 годам лишения свободы за призывы к экстремистской деятельности в Интернете. Суд также запретил Гиркину заниматься администрированием сайтов в течение трех лет.
Сенат Италии одобрил решение правительства о военной помощи Украине в 2024 году
Сенат Италии одобрил продление военной помощи Украине до 2024 года, продолжая усилия, направленные на помощь Киеву в отражении российского вторжения. Теперь вопрос будет рассматриваться Палатой депутатов.