В этом году Украина начнет строительство четырех атомных реакторов - Галущенко

В этом году Украина стремится начать строительство четырех новых атомных реакторов, чтобы компенсировать утраченные энергетические мощности из-за войны с Россией. Об этом в комментарии Reuters заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает УНН.

Детали

По его словам, два блока, которые включают реакторы и соответствующее оборудование, будут базироваться на оборудовании российского производства, которое Украина хочет импортировать из Болгарии.

Зато другие два будут использовать западные технологии производителя энергетического оборудования Westinghouse.

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Глава Минэнерго пояснил, что все четыре реактора будут построены на Хмельницкой атомной электростанции на западе Украины.

Думаю, летом-осенью начнем строительство. Нам нужны корпуса реакторов, которые придется импортировать. Мы хотим сразу сделать третий и четвертый блоки - рассказал министр.

Он также пояснил, что благодаря третьему и четвертому ректорам Украина хочет компенсировать тот, что на Запорожской АЭС.

Мы ведем переговоры с нашими болгарскими партнерами по двум реакторам, которые мы хотим импортировать. Если бы мы сегодня получили корпуса реакторов, я думаю, что прошло бы 2,5 года, и мы бы имели в работе третий реактор - отметил Галущенко.

Дополнение

Строительство третьего и четвертого реакторов Хмельницкой АЭС началось в 1980-х годах, но было заморожено.

С момента обретения независимости в 1991 году Украина построила три новых атомных реактора - по одному на Запорожской, Хмельницкой и Ривненской АЭС.

Сейчас три электростанции на подконтрольной Украине территории производят более 55% потребностей страны в электроэнергии, но страна хочет расширить этот сектор, чтобы компенсировать потерю Запорожской АЭС, которую захватили российские оккупанты.

россия получила контроль над объектом после начала полномасштабного вторжения в Украину в начале 2022 года, а его шесть ядерных реакторов сейчас "простаивают".

Напомним

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