Зимой потребление электроэнергии украинской промышленностью выросло почти на 40% - Минэнерго

Зимой украинская промышленность начала потреблять ощутимо больше электроэнергии. Кроме того, увеличились объемы потребления электроэнергии населением. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Детали

В частности, в ноябре промышленные предприятия потребили электроэнергии более чем на 25,7% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года (2,26 млрд кВт против 1,79 млрд кВт).

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Зато в декабре объемы потребления выросли еще больше - на 37,6 % (2,34 млрд кВт против 1,69 млрд кВт в 2022 году).

Увеличение объемов потребления электроэнергии промышленностью и, как результат, - рост национальной экономики стали возможны, в частности, благодаря стабильной работе энергосистемы. Несмотря на атаки врага, с февраля прошлого года нам удалось обеспечить бесперебойное электроснабжение как промышленности, так и бытовых потребителей - заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

В министерстве отметили, что объемы потребления электроэнергии населением также увеличились. В частности, в декабре 2023 года украинцы потребили электроэнергии более чем на 11% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Дополнение

В Минэнерго объясняют, что достичь таких показателей удалось благодаря проведенной масштабной ремонтной кампании на энергетических объектах, которая координируется Минэнерго, и, как результат, - стабильной работе генерации.

В частности, благодаря оптимизированной и качественной ремонтной кампании атомными электростанциями было произведено электроэнергии на 10% больше, чем планировалось согласно прогнозному балансу ОЭС на 2023 год.

Кроме того, гидроэлектростанции превысили прогнозный показатель выработки электроэнергии на 37%.

Несколько улучшили прогнозные показатели производства и альтернативные источники энергии, произведя на 2% больше прогнозного объема. - добавили в министерстве.

В то же время тепловые электростанции показали существенное отклонение от прогнозных показателей генерации. На ТЭС выработали на 24% меньше электроэнергии, чем было предусмотрено прогнозом, для ТЭЦ этот показатель меньше на 10%.

Также в Минэнерго напомнили, что в конце прошлого года был опубликован отчет Еврокомиссии, в котором высоко оценены изменения в энергетическом секторе Украины. В частности, в отчете отмечена важность влияния стабильной работы украинской энергетики на восстановление и рост национальной экономики.

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Напомним

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в этом году Украина планирует начать строительство четырех ядерных реакторов, чтобы компенсировать потери энергосектора из-за войны с Россией.