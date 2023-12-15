Даже в условиях войны: Украина получила высокую оценку Энергетического Сообщества по реформам в сфере энергетики
Киев • УНН
Украина достигла значительного прогресса в реформировании рынков электроэнергии и природного газа. Причем показатели имплементации в ключевых сферах достигли высоких процентов, несмотря на войну в стране.
Несмотря на войну Украине удалось провести часть реформ по рынку электрической энергии и природного газа. Об этом свидетельствует Отчет по имплементации европейских обязательств в сфере энергетики среди стран Сообщества за 2023 год, передает УНН.
Детали
В Отчете, в частности, содержится оценка выполнения Украиной acquis Энергетического Сообщества за период с ноября 2022 года по октябрь 2023 года по 5-ти основным направлениям (кластерам).
Украина в целом отмечена одними из самых высоких показателей имплементации по ключевым направлениям. Прогресс Украины по кластерам оценен так:
- "Энергетические рынки и интеграция" на уровне 69%;
- "Декарбонизация энергетического сектора" - на уровне 44%;
- "Обеспечение энергетической безопасности" - на уровне 61%;
- "Защита окружающей среды" - на уровне 52%;
- "Деятельность регуляторных органов" - на уровне 76%.
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Относительно оценки деятельности четырех основных регуляторных органов (энергетического регулятора, а также соответствующих органов в антимонопольной сфере, государственной поддержки и официальной статистики) НКРЭКУ оценена на высоком уровне - 82%.
Секретариатом также зафиксированы основные изменения, произошедшие в текущем году, в частности:
- прогресс по регулированию оптовых энергетических рынков: долгожданное законодательное определение и начало непосредственной имплементации Регламента REMIT по добропорядочности и прозрачности оптовых энергетических рынков;
- имплементация Пакета Чистой энергии для всех европейцев (СІеап Energy Package): законодательное закрепление и разработка подзаконных нормативно-правовых актов относительно гарантий происхождения электрической энергии из ВИЭ, механизмов рыночной премии и Net-billing, а также мер по управлению спросом (агрегация на розничном рынке электрической энергии);
- продолжение ценовых реформ на рынке электроэнергии, в частности обоснованного повышения цен для конечных бытовых потребителей в 2023 году и пересмотр ограничений оптовых цен на рынке электрической энергии (price caps), согласно утвержденной методологии;
- успешная сертификация оператора газосборника
Дополнение
Отдельно среди всех стран Сообщества отмечены Украина и Сербия, которые уже подготовили и направили в Секретариат проект необходимых законодательных изменений для имплементации нового Пакета интеграции в сфере электрической энергии (Electricity Integration Package).
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Таким образом, несмотря на военное положение, Украине удалось достичь ощутимых результатов реформирования рынка электрической энергии и природного газа.
Сохранение такого темпа в следующем году будет способствовать прогрессу в дальнейшей имплементации европейских правил как предпосылки для вступления Украины в ЕС и положительно повлияет на украинских потребителей и участников энергетических рынков.
Напомним
Группа "Нафтогаз" разрабатывает стратегию декарбонизации, чтобы соответствовать стандартам ЕС для будущего экспорта украинского газа, сосредотачиваясь на ответственной добыче, хранении и транспортировке.
Даже в условиях войны: Украина получила высокую оценку Энергетического Сообщества по реформам в сфере энергетики
Украина достигла значительного прогресса в реформировании рынков электроэнергии и природного газа. Причем показатели имплементации в ключевых сферах достигли высоких процентов, несмотря на войну в стране.
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