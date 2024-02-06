Несмотря на обстрел подстанции "Укрэнерго": дефицита электроэнергии в Украине не прогнозируется

россияне обстреляли одну из подстанций "Укрэнерго" на Востоке Украины и повредили оборудование. Несмотря на это дефицита электроэнергии в Украине не прогнозируется. Об этом сообщает пресс-служба Национальной энергетической компании "Укрэнерго", передает УНН.

Детали

На востоке, в прифронтовой зоне, враг нанес артиллерийский удар по одной из подстанций "Укрэнерго". Персонал не пострадал, повреждено оборудование. Аварийно-восстановительные работы начнутся после разрешения военных - резюмировали в компании.

Отмечается, что пропускная способность высоковольтных сетей "Укрэнерго" достаточна для покрытия имеющегося спроса.

Сети Укрэнерго и облэнерго

Из-за погодных условий на утро обесточены 50 населенных пунктов в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Житомирской, Хмельницкой областях.

По техническим причинам есть обесточивание в Киевской области.

Из-за боевых действий и по другим причинам на утро без света остаются 352 населенных пункта. Есть новые повреждения из-за обстрелов в сетях Донецкой, Харьковской областей.

Потребление

Вчера, в понедельник 5 февраля, суточный максимум потребления был зафиксирован около 11:30. Его уровень был на 1% ниже, чем в предыдущий рабочий день 2 февраля.

Сегодня по состоянию на 09:30 уровень потребления электроэнергии на 1,2% выше соответствующего показателя понедельника, 5 февраля. Причины - похолодание на востоке на севере страны.

Производство электроэнергии

Электроэнергии, производимой электростанциями всех видов, хватает для обеспечения энергоснабжения всех юридических и бытовых потребителей. Возникновение дефицита в энергосистеме не прогнозируется - убеждают в компании.

В "Укрэнерго" добавили, что в течение суток на тепловых электростанциях в текущий ремонт выведено 2 энергоблока.

Украина из-за профицита снова передавала излишки электроэнергии Польше - Минэнерго

Экспорт/Импорт

Экспорт сегодня осуществляется в ночные часы в Молдову. Общий объем 355 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 70МВт.

Импорт электроэнергии осуществляется в течение суток из Польши, Словакии, Румынии и Молдовы. Общий объем 6 703 МВт-ч, с максимальной мощностью в отдельные часы до 1 154 МВт. С 1 декабря техническая возможность импорта электроэнергии из Европы в Украину и Молдову составляет 1700 МВт.

Дополнение

В Минэнерго тоже уверяют, что электроэнергии которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей.

В ведомстве подчеркивают, что система сбалансирована. Применение стабилизационных графиков отключений не предусматривается.

Также согласно данным министерства энергетики Украины, на территории оккупированной ЗАЭС снижается уровень воды в пруду-охладителе.

Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе станции - он составляет 15,59 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей ЗАЭС - резюмировали в министерстве.

Напомним

В Министерстве энергетики заявили, что зимой украинская промышленность начала потреблять ощутимо больше электроэнергии. Кроме того, увеличились объемы потребления электроэнергии населением.