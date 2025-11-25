Покровський напрямок залишається найважчим на фронті: загалом 107 боєзіткнень протягом доби - Генштаб
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ зафіксував 107 бойових зіткнень 25 листопада, російські війська посилили штурми та завдали авіаударів. Найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку, де відбито 30 з 36 спроб наступу ворога.
Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 107 бойових зіткнень від початку доби 25 листопада – російські війська посилили штурми на кількох напрямках фронту та завдали нових авіаударів по українських позиціях і прикордонних громадах. Про це йдеться у зведенні Генштабу, пише УНН.
Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про 107 бойових зіткнень станом на 16:00 25 листопада. російські війська активно штурмують позиції українських сил і завдають ударів по прикордонних громадах Сумщини та Чернігівщини. Ворог здійснив три авіанальоти, застосував вісім керованих авіабомб і провів 95 обстрілів, серед них три – із РСЗВ.
На Північно-Слобожанському та Курському напрямках оборонці відбили дві атаки. Бої тривають на Куп’янському, Лиманському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському й Гуляйпільському напрямках, де кількість штурмів залишається високою.
Найважча ситуація на Покровському напрямку – російські сили здійснили 36 спроб наступу, з яких 30 вже відбиті.
На Костянтинівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону, два зіткнення ще тривають.
На Гуляйпільському – відбито десять атак, чотири бої тривають, Гуляйполе зазнало авіаудару.
На Оріхівському напрямку відбито одну атаку, на Придніпровському ворог безуспішно намагався просунутися біля Антонівського мосту. На інших ділянках суттєвих змін немає.
