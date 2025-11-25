$42.370.10
48.920.21
ukenru
Ексклюзив
14:46 • 1486 перегляди
Це антиконституційно: у Раді розкритикували ініціативу директора НАБУ щодо конкурсу на посаду Генпрокурора
13:51 • 4840 перегляди
Запорізькій АЕС потрібен особливий статус у разі мирної угоди між Україною та рф - МАГАТЕ
Ексклюзив
13:41 • 9122 перегляди
МОЗ на вимогу ОГП проводить перевірку у скандальній одеській клініці Odrex, де помер пацієнт
Ексклюзив
13:21 • 16794 перегляди
Теплий фінал осені: синоптик розповів, якою буде погода в останній тиждень листопада
13:06 • 11970 перегляди
ЗМІ: у США заявили, що українська делегація погодила зі Сполученими Штатами умови потенційної мирної угоди
13:00 • 10701 перегляди
НАТО має прискорити захист східного флангу від російських дронів - міністр оборони Польщі Косіняк-Камиш
12:32 • 9186 перегляди
Bloomberg: у Дрісколла на тлі зустрічі з росіянами в ОАЕ заявили, що переговори йдуть добре, Буданов також в Абу-Дабі
12:28 • 6316 перегляди
Ворог рухається цілодобово: росіяни мають намір оточити Мирноград на Донеччині - 7 корпус ДШВVideo
Ексклюзив
11:46 • 8096 перегляди
Через неявку адвоката суд не зміг розглянути питання відсторонення з посади лікарки-онколога, чий пацієнт помер у скандальній клініці "Одрекс"Photo
10:50 • 11660 перегляди
Атака рф по Києву 25 листопада: кількість загиблих збільшилась до 7 людейPhoto
Погода
+6°
2.9м/с
77%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Покровський напрямок залишається найважчим на фронті: загалом 107 боєзіткнень протягом доби - Генштаб

Київ • УНН

 • 620 перегляди

Генштаб ЗСУ зафіксував 107 бойових зіткнень 25 листопада, російські війська посилили штурми та завдали авіаударів. Найбільш напружена ситуація на Покровському напрямку, де відбито 30 з 36 спроб наступу ворога.

Покровський напрямок залишається найважчим на фронті: загалом 107 боєзіткнень протягом доби - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про 107 бойових зіткнень від початку доби 25 листопада – російські війська посилили штурми на кількох напрямках фронту та завдали нових авіаударів по українських позиціях і прикордонних громадах. Про це йдеться у зведенні Генштабу, пише УНН.

Деталі

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє про 107 бойових зіткнень станом на 16:00 25 листопада. російські війська активно штурмують позиції українських сил і завдають ударів по прикордонних громадах Сумщини та Чернігівщини. Ворог здійснив три авіанальоти, застосував вісім керованих авіабомб і провів 95 обстрілів, серед них три – із РСЗВ.

Українські військові спростували заяви росіян про захоплення Костянтинівки - Генштаб25.11.25, 11:45 • 2880 переглядiв

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках оборонці відбили дві атаки. Бої тривають на Куп’янському, Лиманському, Костянтинівському, Покровському, Олександрівському й Гуляйпільському напрямках, де кількість штурмів залишається високою. 

Найважча ситуація на Покровському напрямку – російські сили здійснили 36 спроб наступу, з яких 30 вже відбиті.

На Костянтинівському напрямку ворог 12 разів намагався прорвати оборону, два зіткнення ще тривають. 

Втрати ворога: армія рф надорахувалася 1120 осіб та 448 БпЛА за добу25.11.25, 07:15 • 3460 переглядiв

На Гуляйпільському – відбито десять атак, чотири бої тривають, Гуляйполе зазнало авіаудару. 

На Оріхівському напрямку відбито одну атаку, на Придніпровському ворог безуспішно намагався просунутися біля Антонівського мосту. На інших ділянках суттєвих змін немає.

Генштаб оновив карту бойових дій: на фронті 183 бої, третина - на Покровському напрямку25.11.25, 08:59 • 2550 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Сумська область
Генеральний штаб Збройних сил України
Чернігівська область
Гуляйполе
Україна
Костянтинівка
Куп'янськ