Покровское направление остается самым сложным на фронте: всего 107 боестолкновений в течение суток - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ сообщил о 107 боевых столкновениях с начала суток 25 ноября – российские войска усилили штурмы на нескольких направлениях фронта и нанесли новые авиаудары по украинским позициям и приграничным общинам. Об этом говорится в сводке Генштаба, пишет УНН.

Генеральный штаб ВСУ сообщает о 107 боевых столкновениях по состоянию на 16:00 25 ноября. российские войска активно штурмуют позиции украинских сил и наносят удары по приграничным общинам Сумщины и Черниговщины. Враг совершил три авианалета, применил восемь управляемых авиабомб и провел 95 обстрелов, среди них три – из РСЗО.

На Северско-Слобожанском и Курском направлениях защитники отбили две атаки. Бои продолжаются на Купянском, Лиманском, Константиновском, Покровском, Александровском и Гуляйпольском направлениях, где количество штурмов остается высоким.

Самая тяжелая ситуация на Покровском направлении – российские силы совершили 36 попыток наступления, из которых 30 уже отбиты.

На Константиновском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону, два столкновения еще продолжаются.

На Гуляйпольском – отбито десять атак, четыре боя продолжаются, Гуляйполе подверглось авиаудару.

На Ореховском направлении отбита одна атака, на Приднепровском враг безуспешно пытался продвинуться возле Антоновского моста. На других участках существенных изменений нет.

