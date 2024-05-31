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Обговорили можливу співпрацю, війну в Україні та Тайвань: США та Китай провели дипломатичні перемовини

Київ • УНН

 • 20720 перегляди

Вашингтон і Пекін провели переговори на високому рівні, щоб послабити напруженість і обговорити співпрацю в областях, що становлять взаємний інтерес, таких як боротьба з наркотиками. Сторони також обговорили розбіжності з приводу Тайваню, війни в Україні та інших питань.

Вашингтон та Пекін провели дипломатичні перемовини на високому рівні, щоб зняти напруженість у відносинах та обговорити поточну роботу щодо підтримки контактів між військовими та розвитку співробітництва. Про це пише Голос Америки, передає УНН.

Деталі 

Зазначається, що у четвер, 30 травня відбулась зустріч заступника держсекретаря США Курт Кемпбелл ухвалив та заступника міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосюя.

Сторони провели переговори про необідність підтримки відкритих каналів зв'язку для запобігання прорахункам та ненавмисним конфліктам, особливо в періоди напруженості.

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Після двогодинної розмови віч-на-віч офіційні особи США та КНР зустрілися за робочим обідом у Держдепартаменті. Того ж дня переговори з Ма Чжаосюєм продовжив заступник радника Білого дому з національної безпеки США Джон Файнер.

Доповнення

Того ж дня переговори з Ма Чжаосюєм продовжив заступник радника Білого дому з національної безпеки США Джон Файнер. Окрім того, до перемовин долучився радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Сторони обговорили поточну роботу щодо продовження контактів між військовими та розвитку співпраці в галузях, де наші інтереси збігаються, таких як боротьба з наркотиками

- йдеться в заяві Білого дому.

Окрім того, дипломати обговорили існуючі розбіжності, зокрема ситуацію навколо Тайваню та війни в України. 

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Файнер підтвердив важливість збереження миру та стабільності у Тайванській протоці. Він наголосив, що США підтримують міжнародне право та свободу судноплавства в Південнокитайському морі. Сторони також обговорили війну Росії проти України, виклики на Близькому Сході та зусилля щодо денуклеаризації Корейського півострова

- заявили у Білому домі. 

Нагадаємо

Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен заявив, що США продовжить роботу з Пекіном, включно із запровадженням санкцій, щоб змусити його припинити підтримку російської війни в Україні.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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