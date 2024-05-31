Обговорили можливу співпрацю, війну в Україні та Тайвань: США та Китай провели дипломатичні перемовини

Вашингтон та Пекін провели дипломатичні перемовини на високому рівні, щоб зняти напруженість у відносинах та обговорити поточну роботу щодо підтримки контактів між військовими та розвитку співробітництва. Про це пише Голос Америки, передає УНН.

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Зазначається, що у четвер, 30 травня відбулась зустріч заступника держсекретаря США Курт Кемпбелл ухвалив та заступника міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосюя.

Сторони провели переговори про необідність підтримки відкритих каналів зв'язку для запобігання прорахункам та ненавмисним конфліктам, особливо в періоди напруженості.

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Після двогодинної розмови віч-на-віч офіційні особи США та КНР зустрілися за робочим обідом у Держдепартаменті. Того ж дня переговори з Ма Чжаосюєм продовжив заступник радника Білого дому з національної безпеки США Джон Файнер.

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Того ж дня переговори з Ма Чжаосюєм продовжив заступник радника Білого дому з національної безпеки США Джон Файнер. Окрім того, до перемовин долучився радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.

Сторони обговорили поточну роботу щодо продовження контактів між військовими та розвитку співпраці в галузях, де наші інтереси збігаються, таких як боротьба з наркотиками

Окрім того, дипломати обговорили існуючі розбіжності, зокрема ситуацію навколо Тайваню та війни в України.

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Файнер підтвердив важливість збереження миру та стабільності у Тайванській протоці. Він наголосив, що США підтримують міжнародне право та свободу судноплавства в Південнокитайському морі. Сторони також обговорили війну Росії проти України, виклики на Близькому Сході та зусилля щодо денуклеаризації Корейського півострова