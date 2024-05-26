Держдепартамент США прокоментував військові навчання Китаю в Тайванській протоці
Київ • УНН
Китай провів військові навчання навколо Тайваню, імітуючи напади і висадку на кораблі після інавгурації нового президента Тайваню Лай Цинцзю, що змусило Державний департамент США висловити «глибоке занепокоєння» і закликати Пекін діяти стримано для підтримки миру і стабільності в Тайванській протоці.
Державний департамент США 25 травня заявив, що "глибоко стурбований" військовими навчаннями Китаю в Тайванській протоці, і закликав Пекін діяти стримано. Це сказав речник Держдепартаменту Метью Міллер на брифінгу, передає УНН.
Деталі
Використання нормального, рутинного і демократичного переходу влади як приводу для військових провокацій створює ризик ескалації і розмиває давні норми, які десятиліттями підтримували мир і стабільність у Тайванській протоці
США оприлюднили цю заяву після того, як Китай завершив дводенні військові навчання навколо Тайваню, під час яких він імітував атаки з бомбардувальниками і практикував висадку на кораблі.
Доповнення
Пекін не контролює регіон із 1949 року, але вважає його невідʼємною частиною своєї території. Навчання проводилися через три дні після інавгурації нового президента Тайваню Лая Цінде. Китай неодноразово називав його "небезпечним сепаратистом". Влада різко розкритикувала його інавгураційну промову, писала газета South China Morning Post.
У виступі Лай сказав, що навіть якщо жителі Тайваню відмовляться від суверенітету, Китай не відмовиться від ідеї анексувати острів. Він закликав Пекін відмовитися від політичного і військового залякування Тайваню.
Китайські навчання міністерство оборони Тайваню назвало "провокацією, що порушує мир і стабільність у регіоні". У заяві сказано, що тайванські військово-морські, військово-повітряні й сухопутні сили перебувають у стані готовності.
Тайвань повідомляє, що 8 китайських повітряних куль перетнули Тайванську протоку11.02.24, 04:39 • 35065 переглядiв