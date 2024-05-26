Госдепартамент США прокомментировал военные учения Китая в Тайваньском проливе

Государственный департамент США 25 мая заявил, что "глубоко обеспокоен" военными учениями Китая в Тайваньском проливе, и призвал Пекин действовать сдержанно. Это сказал спикер Госдепартамента Мэтью Миллер на брифинге, передает УНН.

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Использование нормального, рутинного и демократического перехода власти как повода для военных провокаций создает риск эскалации и размывает давние нормы, которые десятилетиями поддерживали мир и стабильность в Тайваньском проливе говорится в заявлении спикера Госдепартамента Мэтью Миллера.

США обнародовали это заявление после того, как Китай завершил двухдневные военные учения вокруг Тайваня, во время которых он имитировал атаки с бомбардировщиками и практиковал высадку на корабли.

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Пекин не контролирует регион с 1949 года, но считает его неотъемлемой частью своей территории. Учения проводились через три дня после инаугурации нового президента Тайваня Лая Цинде. Китай неоднократно называл его «опасным сепаратистом». Власти резко раскритиковали его инаугурационную речь, писала газета South China Morning Post.

В выступлении Лай сказал, что даже если жители Тайваня откажутся от суверенитета, Китай не откажется от идеи аннексировать остров. Он призвал Пекин отказаться от политического и военного запугивания Тайваня.

Китайские учения министерство обороны Тайваня назвало «провокацией, нарушающей мир и стабильность в регионе». В заявлении сказано, что тайваньские военно-морские, военно-воздушные и сухопутные силы находятся в состоянии готовности.

Тайвань сообщает, что 8 китайских воздушных шаров пересекли Тайваньский пролив