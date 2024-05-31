Обсудили возможное сотрудничество, войну в Украине и Тайвань: США и Китай провели дипломатические переговоры

Вашингтон и Пекин провели дипломатические переговоры на высоком уровне, чтобы снять напряженность в отношениях и обсудить текущую работу по поддержанию контактов между военными и развитию сотрудничества. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в четверг, 30 мая состоялась встреча заместителя госсекретаря США Курт Кэмпбелл и заместителя министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюя.

Стороны провели переговоры о необходимости поддержки открытых каналов связи для предотвращения просчетов и непреднамеренных конфликтов, особенно в периоды напряженности.

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После двухчасового разговора с глазу на глаз официальные лица США и КНР встретились за рабочим обедом в Госдепартаменте. В тот же день переговоры с Ма Чжаосюем продолжил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности США Джон Файнер.

Дополнение

В тот же день переговоры с Ма Чжаосюем продолжил заместитель советника Белого дома по национальной безопасности США Джон Файнер. Кроме того, к переговорам присоединился советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Стороны обсудили текущую работу по продолжению контактов между военными и развитию сотрудничества в отраслях, где наши интересы совпадают, таких как борьба с наркотиками - говорится в заявлении Белого дома.

Кроме того, дипломаты обсудили существующие разногласия, в частности ситуацию вокруг Тайваня и войны в Украине.

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Файнер подтвердил важность сохранения мира и стабильности в Тайваньском проливе. Он подчеркнул, что США поддерживают международное право и свободу судоходства в Южно Китайском море. Стороны также обсудили войну России против Украины, вызовы на Ближнем Востоке и усилия по денуклеаризации Корейского полуострова - заявили в Белом доме.

Напомним

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Бленкен заявил , что США продолжит работу с Пекином, включая введение санкций, чтобы заставить его прекратить поддержку российской войны в Украине.