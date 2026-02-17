$43.170.07
Наслідки нової атаки рф: у столиці ситуація з електрикою залишається складною, особливо на лівому березі

Київ • УНН

 • 78 перегляди

Міністерство енергетики обговорило наслідки масованої атаки рф на інфраструктуру, особливо в Одеській області та на лівому березі Києва. Україна отримає 10 генераторів з Естонії, 32 котельні з Італії та обладнання з інших країн.

Наслідки нової атаки рф: у столиці ситуація з електрикою залишається складною, особливо на лівому березі

У Міністерстві енергетики України відбулося чергове засідання Енергетичного штабу, під час якого розглянули наслідки сьогоднішньої масованої атаки рф на об’єкти енергетичної та іншої критичної інфраструктури. Про це повідомляє Міністерство енергетики, передає УНН.

Учасники засідання зосередилися на ситуації в регіонах, які зазнали найбільших пошкоджень, зокрема в Одеській області. Окремо обговорили необхідність посилення підтримки регіону енергетичним обладнанням. У столиці ситуація з електропостачанням також залишається складною, особливо в районах лівого берега.

росія атакувала залізницю у 4 областях, в енергетиці - у тому числі підстанції і теплогенерацію - віцепрем'єр17.02.26, 11:45 • 4310 переглядiв

Під час засідання значну увагу приділили питанням захисту об’єктів енергетичної інфраструктури. З огляду на постійну загрозу повторних атак, посилення безпеки та фізичне укріплення критичних об’єктів визначено одним із ключових пріоритетів.

Також йшлося про подальшу співпрацю з міжнародними партнерами. Зокрема, Україна домовилася про отримання 10 генераторів з Естонії загальною потужністю 476 кВт, 32 блочно-модульних котелень з Італії, а також генераторів і іншого обладнання з Китаю, Норвегії та Швеції.

У Міненерго подякували міжнародним партнерам за підтримку та допомогу у зміцненні енергетичної стійкості України.

Нагадаємо

18 лютого в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти. 

Андрій Тимощенков

