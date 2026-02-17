Последствия новой атаки рф: в столице ситуация с электричеством остается сложной, особенно на левом берегу

$43.170.07
Эксклюзив
14:26 • 8358 просмотра
Принудительная паспортизация, а не сознательный выбор – Чийгоз объяснил, как оккупанты заставляют получать паспорта рф в Крыму
12:59 • 15535 просмотра
Новый раунд переговоров Украина-США-рф стартует в Женеве - УмеровPhoto
12:23 • 18059 просмотра
Игнат опроверг слухи об "иностранной эскадрилье" из F-16 в украинском небеPhoto
12:15 • 19168 просмотра
ЕС подтвердил планы принять 20-й пакет санкций против рф до 24 февраля
Эксклюзив
17 февраля, 09:48 • 20640 просмотра
Влияние афродизиаков на либидо - миф или наука?
Эксклюзив
17 февраля, 08:25 • 25270 просмотра
САП будет просить для Галущенко миллионный залогPhoto
17 февраля, 04:30 • 34665 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 45830 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 54109 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 39535 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
публикации
Эксклюзивы
Популярные новости
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 26199 просмотра
Силы обороны поразили российский вертолет Ка-27 в Крыму - Генштаб17 февраля, 11:03 • 13260 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 13181 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 16647 просмотра
Галущенко грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества - прокурор САП12:50 • 10690 просмотра
Стратегия затягивания: как защита скандального врача Виталия Русакова тормозит судPhoto17 февраля, 10:46 • 26291 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 42435 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 51563 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 72212 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 76270 просмотра
УНН Lite
Cardi B со сцены заявила, что больше не состоит в отношениях с отцом своего ребенкаVideo17:21 • 896 просмотра
Ирина Билык поразила новым имиджем после бьюти-перевоплощенияVideo17 февраля, 11:43 • 16723 просмотра
Алёна Алёна рассказала о резком ухудшении самочувствия и диагностированном бронхитеPhoto17 февраля, 11:12 • 13249 просмотра
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 26123 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 23765 просмотра
Последствия новой атаки рф: в столице ситуация с электричеством остается сложной, особенно на левом берегу

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Министерство энергетики обсудило последствия массированной атаки рф на инфраструктуру, особенно в Одесской области и на левом берегу Киева. Украина получит 10 генераторов из Эстонии, 32 котельные из Италии и оборудование из других стран.

Последствия новой атаки рф: в столице ситуация с электричеством остается сложной, особенно на левом берегу

В Министерстве энергетики Украины состоялось очередное заседание Энергетического штаба, во время которого рассмотрели последствия сегодняшней массированной атаки рф на объекты энергетической и другой критической инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство энергетики, передает УНН.

Участники заседания сосредоточились на ситуации в регионах, которые подверглись наибольшим повреждениям, в частности в Одесской области. Отдельно обсудили необходимость усиления поддержки региона энергетическим оборудованием. В столице ситуация с электроснабжением также остается сложной, особенно в районах левого берега.

россия атаковала железную дорогу в 4 областях, в энергетике - в том числе подстанции и теплогенерацию - вице-премьер17.02.26, 11:45 • 4304 просмотра

Во время заседания значительное внимание уделили вопросам защиты объектов энергетической инфраструктуры. Учитывая постоянную угрозу повторных атак, усиление безопасности и физическое укрепление критических объектов определено одним из ключевых приоритетов.

Также речь шла о дальнейшем сотрудничестве с международными партнерами. В частности, Украина договорилась о получении 10 генераторов из Эстонии общей мощностью 476 кВт, 32 блочно-модульных котельных из Италии, а также генераторов и другого оборудования из Китая, Норвегии и Швеции.

В Минэнерго поблагодарили международных партнеров за поддержку и помощь в укреплении энергетической устойчивости Украины.

Напомним

18 февраля во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причина – последствия российских атак на энергообъекты. 

Андрей Тимощенков

Украина