Последствия новой атаки рф: в столице ситуация с электричеством остается сложной, особенно на левом берегу

В Министерстве энергетики Украины состоялось очередное заседание Энергетического штаба, во время которого рассмотрели последствия сегодняшней массированной атаки рф на объекты энергетической и другой критической инфраструктуры. Об этом сообщает Министерство энергетики, передает УНН.

Участники заседания сосредоточились на ситуации в регионах, которые подверглись наибольшим повреждениям, в частности в Одесской области. Отдельно обсудили необходимость усиления поддержки региона энергетическим оборудованием. В столице ситуация с электроснабжением также остается сложной, особенно в районах левого берега.

россия атаковала железную дорогу в 4 областях, в энергетике - в том числе подстанции и теплогенерацию - вице-премьер

Во время заседания значительное внимание уделили вопросам защиты объектов энергетической инфраструктуры. Учитывая постоянную угрозу повторных атак, усиление безопасности и физическое укрепление критических объектов определено одним из ключевых приоритетов.

Также речь шла о дальнейшем сотрудничестве с международными партнерами. В частности, Украина договорилась о получении 10 генераторов из Эстонии общей мощностью 476 кВт, 32 блочно-модульных котельных из Италии, а также генераторов и другого оборудования из Китая, Норвегии и Швеции.

В Минэнерго поблагодарили международных партнеров за поддержку и помощь в укреплении энергетической устойчивости Украины.

Напомним

18 февраля во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.