Ексклюзив
14:26 • 5028 перегляди
Примусова паспортизація, а не свідомий вибір - Чийгоз пояснив, як окупанти змушують отримувати паспорти рф у Криму
12:59 • 12362 перегляди
Новий раунд переговорів Україна-США-рф стартує у Женеві - УмєровPhoto
12:23 • 15310 перегляди
Ігнат спростував чутки про "іноземну ескадрилью" з F-16 в українському небіPhoto
12:15 • 16424 перегляди
ЄС підтвердив плани ухвалити 20-й пакет санкцій проти рф до 24 лютого
Ексклюзив
17 лютого, 09:48 • 18599 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
17 лютого, 08:25 • 24318 перегляди
САП проситиме для Галущенка мільйонну заставуPhoto
17 лютого, 04:30 • 33917 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 45104 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 53278 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 39209 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Завтра по всій України будуть вимикати світло: графіки будуть діяти протягом доби

Київ • УНН

 • 62 перегляди

18 лютого в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.

Завтра по всій України будуть вимикати світло: графіки будуть діяти протягом доби

Завтра в усіх областях України планують вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, обмеження будуть діяти протягом доби, передає УНН.

Завтра, 18 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів) 

- йдеться у повідомленні.

У компанії наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні 

- резюмували в Укренерго.

Антоніна Туманова

