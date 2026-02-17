Завтра по всій України будуть вимикати світло: графіки будуть діяти протягом доби
Київ • УНН
18 лютого в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промислових споживачів. Причина – наслідки російських атак на енергооб'єкти.
Завтра в усіх областях України планують вимикати світло. Як повідомили в Укренерго, обмеження будуть діяти протягом доби, передає УНН.
Завтра, 18 лютого, в усіх регіонах України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)
У компанії наголосили, що причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні
росія атакувала залізницю у 4 областях, в енергетиці - у тому числі підстанції і теплогенерацію - віцепрем'єр17.02.26, 11:45 • 3998 переглядiв