росія атакувала залізницю у 4 областях, в енергетиці - у тому числі підстанції і теплогенерацію - віцепрем'єр
Київ • УНН
росія масовано атакувала цивільну та критичну інфраструктуру в кількох регіонах України, зокрема енергетичні об'єкти та залізничну інфраструктуру в чотирьох областях. У деяких регіонах тимчасово призупинено водо- та теплопостачання, постраждалих немає.
росія під час чергової атаки вдарила по об’єктах енергетики, підстанціях, тепловій генерації, а також у 4 областях - по залізничній інфраструктурі, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
Деталі
"Цієї ночі росія вкотре масовано атакувала цивільну, критичну та логістичну інфраструктуру в кількох регіонах України", - вказав Кулеба.
З його слів, під ударами були Сумщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Чернігівщина, Одещина, Полтавщина, Івано-Франківщина та інші області.
"Ворог прицільно бив по об’єктах енергетики, підстанціях і тепловій генерації. У частині регіонів тимчасово призупинено водо- та теплопостачання", - зазначив віцепрем'єр.
За його даними, на Одещині через знеструмлення частково призупинено тепло- та водопостачання. Також тривають відновлювальні роботи на Сумщині.
"Усі служби працюють безупинно. Координуємо дії на рівні регіонів і центру, щоб максимально швидко повернути людям воду і тепло", - вказав віцепрем'єр.
"Також внаслідок ударів ворожих БПЛА є пошкодження залізничної інфраструктури на Донеччині, Сумщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині. Найголовніше – постраждалих немає, працівники перебували в укриттях. Рух поїздів забезпечено. Відновлювальні роботи тривають", - повідомив Кулеба.
