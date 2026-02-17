$43.170.07
Ексклюзив
09:48 • 2498 перегляди
Вплив афродизіаків на лібідо - міф чи наука?
Ексклюзив
08:25 • 9136 перегляди
Два місяці під вартою чи рекордна застава - про що клопотатиме САП у справі ексміністра енергетикиPhoto
17 лютого, 04:30 • 22238 перегляди
Масштабна ракетна атака на Україну спричинила тривогу по всій країні та активізацію сил ППО
16 лютого, 17:19 • 33570 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 43092 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 34617 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 53643 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 33322 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 61085 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 27686 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
росія атакувала залізницю у 4 областях, в енергетиці - у тому числі підстанції і теплогенерацію - віцепрем'єр

Київ • УНН

 • 1652 перегляди

росія масовано атакувала цивільну та критичну інфраструктуру в кількох регіонах України, зокрема енергетичні об'єкти та залізничну інфраструктуру в чотирьох областях. У деяких регіонах тимчасово призупинено водо- та теплопостачання, постраждалих немає.

росія атакувала залізницю у 4 областях, в енергетиці - у тому числі підстанції і теплогенерацію - віцепрем'єр

росія під час чергової атаки вдарила по об’єктах енергетики, підстанціях, тепловій генерації, а також у 4 областях - по залізничній інфраструктурі, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Цієї ночі росія вкотре масовано атакувала цивільну, критичну та логістичну інфраструктуру в кількох регіонах України", - вказав Кулеба.

З його слів, під ударами були Сумщина, Запоріжжя, Дніпропетровщина, Чернігівщина, Одещина, Полтавщина, Івано-Франківщина та інші області.

"Ворог прицільно бив по об’єктах енергетики, підстанціях і тепловій генерації. У частині регіонів тимчасово призупинено водо- та теплопостачання", - зазначив віцепрем'єр.

За його даними, на Одещині через знеструмлення частково призупинено тепло- та водопостачання. Також тривають відновлювальні роботи на Сумщині.

"Усі служби працюють безупинно. Координуємо дії на рівні регіонів і центру, щоб максимально швидко повернути людям воду і тепло", - вказав віцепрем'єр.

"Також внаслідок ударів ворожих БПЛА є пошкодження залізничної інфраструктури на Донеччині, Сумщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині. Найголовніше – постраждалих немає, працівники перебували в укриттях. Рух поїздів забезпечено. Відновлювальні роботи тривають", - повідомив Кулеба.

Через удари рф перебої зі світлом у 5 областях, з теплом - у Сумах та Одесі, є загиблі енергетики - Міненерго17.02.26, 11:07 • 1950 переглядiв

Юлія Шрамко

