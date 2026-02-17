Россия атаковала железную дорогу в 4 областях, в энергетике – в том числе подстанции и теплогенерацию – вице-премьер
Киев • УНН
Россия массированно атаковала гражданскую и критическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины, в частности энергетические объекты и железнодорожную инфраструктуру в четырех областях. В некоторых регионах временно приостановлено водо- и теплоснабжение, пострадавших нет.
россия во время очередной атаки ударила по объектам энергетики, подстанциям, тепловой генерации, а также в 4 областях - по железнодорожной инфраструктуре, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
Подробности
"Этой ночью россия в очередной раз массированно атаковала гражданскую, критическую и логистическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины", - указал Кулеба.
По его словам, под ударами были Сумщина, Запорожье, Днепропетровщина, Черниговщина, Одесщина, Полтавщина, Ивано-Франковщина и другие области.
"Враг прицельно бил по объектам энергетики, подстанциям и тепловой генерации. В части регионов временно приостановлено водо- и теплоснабжение", - отметил вице-премьер.
По его данным, в Одесской области из-за обесточивания частично приостановлено тепло- и водоснабжение. Также продолжаются восстановительные работы на Сумщине.
"Все службы работают беспрерывно. Координируем действия на уровне регионов и центра, чтобы максимально быстро вернуть людям воду и тепло", - указал вице-премьер.
"Также в результате ударов вражеских БПЛА есть повреждения железнодорожной инфраструктуры в Донецкой, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях. Самое главное – пострадавших нет, работники находились в укрытиях. Движение поездов обеспечено. Восстановительные работы продолжаются", - сообщил Кулеба.
Из-за ударов рф перебои со светом в 5 областях, с теплом - в Сумах и Одессе, есть погибшие энергетики - Минэнерго17.02.26, 11:07 • 1016 просмотров