Россия атаковала железную дорогу в 4 областях, в энергетике – в том числе подстанции и теплогенерацию – вице-премьер

Эксклюзив
08:25 • 3860 просмотра
Два месяца под стражей или рекордный залог - о чем будет ходатайствовать САП по делу экс-министра энергетикиPhoto
04:30 • 19383 просмотра
Масштабная ракетная атака на Украину вызвала тревогу по всей стране и активизацию сил ПВО
16 февраля, 17:19 • 30745 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 40358 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 33070 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 50695 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 32822 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 59008 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 27550 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 30296 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
Главная
Политика
Война в Украине
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Новости Мира
Киев
Здоровье
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Образование
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Финансы
Кулинар
Новости Бизнеса
Популярные новости
Земля и территории станут основной темой Женевских переговоров между РФ, Украиной и США сегодня – Reuters04:45 • 11302 просмотра
Силы обороны за сутки ликвидировали 890 российских оккупантов и уничтожили более 600 беспилотниковPhoto04:57 • 6190 просмотра
Мировые цены на золото снизились из-за укрепления доллара и низкой активности на азиатских рынках05:21 • 6438 просмотра
Трамп перед встречей в Женеве призвал Украину действовать "быстро"06:12 • 4006 просмотра
Польша подняла в небо боевую авиацию и привела ПВО в готовность из-за ракетного удара РФ по Украине06:14 • 6672 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производство16 февраля, 14:10
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрации
Эксклюзив
16 февраля, 13:44
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложнений
Эксклюзив
15 февраля, 14:11
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода16 февраля, 23:14 • 17630 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 15495 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 18034 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 26929 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 32382 просмотра
Россия атаковала железную дорогу в 4 областях, в энергетике – в том числе подстанции и теплогенерацию – вице-премьер

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Россия массированно атаковала гражданскую и критическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины, в частности энергетические объекты и железнодорожную инфраструктуру в четырех областях. В некоторых регионах временно приостановлено водо- и теплоснабжение, пострадавших нет.

Россия атаковала железную дорогу в 4 областях, в энергетике – в том числе подстанции и теплогенерацию – вице-премьер

россия во время очередной атаки ударила по объектам энергетики, подстанциям, тепловой генерации, а также в 4 областях - по железнодорожной инфраструктуре, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.

Подробности

"Этой ночью россия в очередной раз массированно атаковала гражданскую, критическую и логистическую инфраструктуру в нескольких регионах Украины", - указал Кулеба.

По его словам, под ударами были Сумщина, Запорожье, Днепропетровщина, Черниговщина, Одесщина, Полтавщина, Ивано-Франковщина и другие области.

"Враг прицельно бил по объектам энергетики, подстанциям и тепловой генерации. В части регионов временно приостановлено водо- и теплоснабжение", - отметил вице-премьер.

По его данным, в Одесской области из-за обесточивания частично приостановлено тепло- и водоснабжение. Также продолжаются восстановительные работы на Сумщине.

"Все службы работают беспрерывно. Координируем действия на уровне регионов и центра, чтобы максимально быстро вернуть людям воду и тепло", - указал вице-премьер.

"Также в результате ударов вражеских БПЛА есть повреждения железнодорожной инфраструктуры в Донецкой, Сумской, Днепропетровской и Черниговской областях. Самое главное – пострадавших нет, работники находились в укрытиях. Движение поездов обеспечено. Восстановительные работы продолжаются", - сообщил Кулеба.

Из-за ударов рф перебои со светом в 5 областях, с теплом - в Сумах и Одессе, есть погибшие энергетики - Минэнерго17.02.26, 11:07 • 1016 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Энергетика
Отопление
Война в Украине
Отключение света
Блэкаут
Электроэнергия
Донецкая область
Ивано-Франковская область
Сумская область
Полтавская область
Одесская область
Днепропетровская область
Запорожская область
Черниговская область
Украина