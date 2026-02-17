Завтра по всей Украине будут выключать свет: графики будут действовать в течение суток
Киев • УНН
18 февраля во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей. Причина – последствия российских атак на энергообъекты.
Завтра во всех областях Украины планируют отключать свет. Как сообщили в Укрэнерго, ограничения будут действовать в течение суток, передает УНН.
Завтра, 18 февраля, во всех регионах Украины в течение всех суток будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
В компании подчеркнули, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе
