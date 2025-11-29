$42.190.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Техніка
Соціальна мережа
МіГ-31
Х-47М2 «Кинджал»
Золото

На фронті зафіксовано 311 бойових зіткнень за добу: деталі Генштабу ЗСУ

Київ • УНН

Київ • УНН

 • 124 перегляди

Протягом минулої доби, 28 листопада, на російсько-українському фронті відбулося 311 бойових зіткнень. Ворог здійснив один ракетний та 50 авіаційних ударів, залучивши 1721 дрон-камікадзе.

На фронті зафіксовано 311 бойових зіткнень за добу: деталі Генштабу ЗСУ

Протягом минулої доби, 28 листопада на російсько-українському фронті зафіксовано 311 бойових зіткнень. Основні атаки відбулися на Донецькому, Запорізькому та Херсонському напрямках, ворог намагався просунутися в районах Лиману, Слов’янська, Костянтинівки, Покровська, Олександрівки та інших населених пунктів, проте українські захисники зупинили більшість наступів. Про це у ранковому звіті від 29 листопада повідомив Генштаб Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 08:00, протягом минулої доби на фронті відбулося 311 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 50 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 2998 обстрілів, зокрема 103 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1721 дрон-камікадзе

- йдеться у звіті.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Дорожнє, Новий Донбас, Олександрівка Донецької області; Гуляйполе, Воздвижівка, Різдвянка Запорізької області; місто Херсон.

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та два артилерійські підрозділи на позиціях.

Ситуація по напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося чотири бойові зіткнення. Противник завдав трьох авіаційних ударів, скинувши п’ять керованих авіабомб, здійснив 189 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник десять разів атакував позиції українських захисників у районах Вовчанська, Синельникового, Лиману та у напрямку Дворічанського й Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 11 бойових зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Піщаного, Куп’янська, Петропавлівки та Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 38 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах Греківки, Ольгівки, Твердохлібового, Шийківки, Дружелюбівки, Середнього, Карпівки, Дробишевого, Новоселівки, Коровиного Яру, Зарічного, Ставків, Торського та у бік населеного пункту Червоний Став.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 17 наступальних дій загарбників у районах Діброви, Ямполя, Дронівки, Васюківки та Сіверська.

На Краматорському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення — противник намагався просунутися у районах Часового Яру та Ступочок.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 31 атаку у районах Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Степанівки, Русиного Яру, Миколайпілля та Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 82 штурмові дії агресора у районах Федорівки, Родинського, Білицького, Нового Шахового, Шахового, Новоекономічного, Никанорівки, Мирнограда, Гришиного, Звірового, Котлиного, Удачного, Молодецького, Новомиколаївки, Новопавлівки та у бік Дорожнього й Нового Донбасу.

На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 56 атак у районах Ялти, Толстого, Іванівки, Андріївки-Клевцового, Олександрограда, Січневого, Вороного, Соснівки, Степового, Вербового, Вишневого, Злагоди, Піддубного, Воскресенки, Привільного, Красногірського та Єгорівки.

На Гуляйпільському напрямку наші оборонці зупинили 17 ворожих спроб просунутися вперед у бік Варварівки, Добропілля, Затишшя, а також у районах Гуляйполя та Зеленого.

На Оріхівському напрямку українські підрозділи зупинили 11 ворожих атак на позиції наших військ у районах Степового, Щербаків, Приморського, Новоандріївки та Кам’янського.

На Придніпровському напрямку противник двічі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Нагадаємо

За добу 28 листопада російська армія втратила 910 військових, 15 бойових броньованих машин та 3 артилерійські системи. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.25 орієнтовно склали 1 171 700 осіб особового складу.

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Вовчанськ
Покровськ
Донецька область
Слов'янськ
Запорізька область
Генеральний штаб Збройних сил України
Мирноград
Херсонська область
Гуляйполе
Сіверськ
Часів Яр
Костянтинівка
Херсон
Куп'янськ