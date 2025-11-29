На фронте зафиксировано 311 боевых столкновений за сутки: детали Генштаба ВСУ

$42.190.00
48.870.00
ukenru
02:21 • 13499 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 24811 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 27340 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 32439 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 44600 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 28368 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 21640 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 43719 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 23177 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 19464 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+5°
0м/с
100%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Киев под комбинированной атакой рф: в столице многочисленные пожары, повреждены многоэтажки28 ноября, 23:08 • 8826 просмотра
Кабмин уволил Григоренко с должности первого замминистра культуры28 ноября, 23:52 • 9342 просмотра
В Киеве подтверждена гибель человека в результате атаки РФ01:37 • 8356 просмотра
Число пострадавших в Киеве возросло до 11: в ГСЧС показали последствияPhoto03:02 • 11940 просмотра
Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко05:30 • 7026 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 44598 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 35027 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 43717 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 42294 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 47296 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Гуляйполе
Купянск
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 28275 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 46060 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 65936 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 98094 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 112853 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Financial Times
МиГ-31
Х-47М2 "Кинжал"

На фронте зафиксировано 311 боевых столкновений за сутки: детали Генштаба ВСУ

Киев • УНН

 • 640 просмотра

За прошедшие сутки, 28 ноября, на российско-украинском фронте произошло 311 боевых столкновений. Враг совершил один ракетный и 50 авиационных ударов, задействовав 1721 дрон-камикадзе.

На фронте зафиксировано 311 боевых столкновений за сутки: детали Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки, 28 ноября, на российско-украинском фронте зафиксировано 311 боевых столкновений. Основные атаки произошли на Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, враг пытался продвинуться в районах Лимана, Славянска, Константиновки, Покровска, Александровки и других населенных пунктов, однако украинские защитники остановили большинство наступлений. Об этом в утреннем отчете от 29 ноября сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00, за прошедшие сутки на фронте произошло 311 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 50 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 50 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 2998 обстрелов, в том числе 103 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 1721 дрон-камикадзе

- говорится в отчете.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Дорожное, Новый Донбасс, Александровка Донецкой области; Гуляйполе, Воздвиженка, Рождественка Запорожской области; город Херсон.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских подразделения на позициях.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес три авиационных удара, сбросив пять управляемых авиабомб, совершил 189 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Синельниково, Лимана и в направлении Двуречанского и Колодезного.

На Купянском направлении вчера произошло 11 боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Купянска, Петропавловки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 38 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Грековки, Ольговки, Твердохлебово, Шийковки, Дружелюбовки, Среднего, Карповки, Дробышево, Новоселовки, Коровиного Яра, Заречного, Ставков, Торского и в сторону населенного пункта Красный Став.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 17 наступательных действий захватчиков в районах Дибровы, Ямполя, Дроновки, Васюковки и Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения — противник пытался продвинуться в районах Часового Яра и Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в районах Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Николаевполья и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 82 штурмовых действия агрессора в районах Федоровки, Родинского, Белицкого, Нового Шахового, Шахового, Новоэкономического, Никаноровки, Мирнограда, Гришино, Зверового, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новониколаевки, Новопавловки и в сторону Дорожного и Нового Донбасса.

На Александровском направлении противник вчера совершил 56 атак в районах Ялты, Толстого, Ивановки, Андреевки-Клевцово, Александрограда, Январского, Вороного, Сосновки, Степного, Вербового, Вишневого, Согласия, Поддубного, Воскресенки, Привольного, Красногорского и Егоровки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 17 вражеских попыток продвинуться вперед в сторону Варваровки, Доброполья, Затишья, а также в районах Гуляйполя и Зеленого.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили 11 вражеских атак на позиции наших войск в районах Степного, Щербаков, Приморского, Новоандреевки и Каменского.

На Приднепровском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Напомним

За сутки 28 ноября российская армия потеряла 910 военных, 15 боевых бронированных машин и 3 артиллерийские системы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.25 ориентировочно составили 1 171 700 человек личного состава.

войска РФ продвинулись вблизи Ровнополья и Гуляйполя в Запорожье - DeepState29.11.25, 03:39 • 2858 просмотров

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Техника
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Волчанск
Покровск
Донецкая область
Славянск
Запорожская область
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Мирноград
Херсонская область
Гуляйполе
Северск
Часов Яр
Константиновка
Херсон
Купянск