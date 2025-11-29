На фронте зафиксировано 311 боевых столкновений за сутки: детали Генштаба ВСУ

За прошедшие сутки, 28 ноября, на российско-украинском фронте зафиксировано 311 боевых столкновений. Основные атаки произошли на Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях, враг пытался продвинуться в районах Лимана, Славянска, Константиновки, Покровска, Александровки и других населенных пунктов, однако украинские защитники остановили большинство наступлений. Об этом в утреннем отчете от 29 ноября сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 08:00, за прошедшие сутки на фронте произошло 311 боевых столкновений.

Вчера противник нанес один ракетный и 50 авиационных ударов, применив две ракеты и сбросив 50 управляемых авиабомб. Кроме этого, совершил 2998 обстрелов, в том числе 103 – из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражения 1721 дрон-камикадзе - говорится в отчете.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов Дорожное, Новый Донбасс, Александровка Донецкой области; Гуляйполе, Воздвиженка, Рождественка Запорожской области; город Херсон.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и два артиллерийских подразделения на позициях.

Ситуация по направлениям

На Северно-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло четыре боевых столкновения. Противник нанес три авиационных удара, сбросив пять управляемых авиабомб, совершил 189 обстрелов, в том числе шесть – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник десять раз атаковал позиции украинских защитников в районах Волчанска, Синельниково, Лимана и в направлении Двуречанского и Колодезного.

На Купянском направлении вчера произошло 11 боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в районах Песчаного, Купянска, Петропавловки и Кругляковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 38 раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в районах Грековки, Ольговки, Твердохлебово, Шийковки, Дружелюбовки, Среднего, Карповки, Дробышево, Новоселовки, Коровиного Яра, Заречного, Ставков, Торского и в сторону населенного пункта Красный Став.

На Славянском направлении Силы обороны остановили 17 наступательных действий захватчиков в районах Дибровы, Ямполя, Дроновки, Васюковки и Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боевых столкновения — противник пытался продвинуться в районах Часового Яра и Ступочек.

На Константиновском направлении враг совершил 31 атаку в районах Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Степановки, Русиного Яра, Николаевполья и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 82 штурмовых действия агрессора в районах Федоровки, Родинского, Белицкого, Нового Шахового, Шахового, Новоэкономического, Никаноровки, Мирнограда, Гришино, Зверового, Котлиного, Удачного, Молодецкого, Новониколаевки, Новопавловки и в сторону Дорожного и Нового Донбасса.

На Александровском направлении противник вчера совершил 56 атак в районах Ялты, Толстого, Ивановки, Андреевки-Клевцово, Александрограда, Январского, Вороного, Сосновки, Степного, Вербового, Вишневого, Согласия, Поддубного, Воскресенки, Привольного, Красногорского и Егоровки.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили 17 вражеских попыток продвинуться вперед в сторону Варваровки, Доброполья, Затишья, а также в районах Гуляйполя и Зеленого.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили 11 вражеских атак на позиции наших войск в районах Степного, Щербаков, Приморского, Новоандреевки и Каменского.

На Приднепровском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста – успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Напомним

За сутки 28 ноября российская армия потеряла 910 военных, 15 боевых бронированных машин и 3 артиллерийские системы. Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.25 ориентировочно составили 1 171 700 человек личного состава.

войска РФ продвинулись вблизи Ровнополья и Гуляйполя в Запорожье - DeepState