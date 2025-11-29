войска РФ продвинулись вблизи Ровнополья и Гуляйполя в Запорожье - DeepState

$42.190.11
48.870.08
ukenru
02:21 • 316 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
20:59 • 10029 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 19279 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 25088 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 35447 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 25781 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 19840 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 39691 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
28 ноября, 09:41 • 22414 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
28 ноября, 09:17 • 18894 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+4°
1.5м/с
87%
755мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Танкер теневого флота рф Kairos загорелся у берегов Турции после вероятного подрыва на минеPhoto28 ноября, 16:49 • 5114 просмотра
Фатальное сочетание: Туск отреагировал на "политический кризис в Украине" и хаос в переговорах по мирному плану28 ноября, 18:15 • 5032 просмотра
Airbus срочно обновляет программное обеспечение на самолетах A320 после инцидента с системами управления полетом28 ноября, 18:23 • 3860 просмотра
Еще один российский танкер подорвался у побережья Турции: что известно28 ноября, 18:49 • 3432 просмотра
Ермак подал в отставку за день до встречи с Уиткоффом и Кушнером28 ноября, 18:54 • 4830 просмотра
публикации
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 35450 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 30850 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 39692 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 38909 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 43260 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрій Єрмак
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Оксана Маркарова
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Купянск
Германия
Реклама
УНН Lite
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 26679 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 44300 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 64236 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 96516 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 111322 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
The Economist
Бильд

войска РФ продвинулись вблизи Ровнополья и Гуляйполя в Запорожье - DeepState

Киев • УНН

 • 12 просмотра

По данным мониторингового проекта DeepState, российские войска продвинулись вблизи Ровнополья и Гуляйполя в Запорожье. Это обновление карты боевых действий произошло 29 ноября в 01:25.

войска РФ продвинулись вблизи Ровнополья и Гуляйполя в Запорожье - DeepState

российские войска продвинулись вблизи Ровнополья и Гуляйполя в Запорожье. Об этом свидетельствуют данные мониторингового проекта DeepState по состоянию на 29 ноября, передает УНН.

Подробности

В субботу, 29 ноября в 01:25, аналитики DeepDtate обновили карту боевых действий. По их данным, оккупанты имеют успех в Запорожской области. 

Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ровнополья и Гуляйполя

- говорится в сообщении.

Напомним

В пятницу, 28 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко сообщил, что украинские военные активно уничтожили россиян, бежавших в Гуляйполе. 

Фронт охватило 289 боевых столкновений, за сутки враг сбросил 86 управляемых бомб и применил 876 дронов - Генштаб28.11.25, 21:18 • 2524 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Запорожская область
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Гуляйполе