войска РФ продвинулись вблизи Ровнополья и Гуляйполя в Запорожье - DeepState
Киев • УНН
По данным мониторингового проекта DeepState, российские войска продвинулись вблизи Ровнополья и Гуляйполя в Запорожье. Это обновление карты боевых действий произошло 29 ноября в 01:25.
Подробности
В субботу, 29 ноября в 01:25, аналитики DeepDtate обновили карту боевых действий. По их данным, оккупанты имеют успех в Запорожской области.
Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ровнополья и Гуляйполя
Напомним
В пятницу, 28 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко сообщил, что украинские военные активно уничтожили россиян, бежавших в Гуляйполе.
