войска РФ продвинулись вблизи Ровнополья и Гуляйполя в Запорожье - DeepState

российские войска продвинулись вблизи Ровнополья и Гуляйполя в Запорожье. Об этом свидетельствуют данные мониторингового проекта DeepState по состоянию на 29 ноября, передает УНН.

Подробности

В субботу, 29 ноября в 01:25, аналитики DeepDtate обновили карту боевых действий. По их данным, оккупанты имеют успех в Запорожской области.

Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Ровнополья и Гуляйполя - говорится в сообщении.

Напомним

В пятницу, 28 ноября руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко сообщил, что украинские военные активно уничтожили россиян, бежавших в Гуляйполе.

