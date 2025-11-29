$42.190.11
48.870.08
ukenru
02:21 • 646 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
20:59 • 10301 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 19462 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 25275 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 35676 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 25852 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 19887 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 39785 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 22434 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 18909 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
війська рф просунулися поблизу Рівнопілля та Гуляйполя на Запоріжжі - DeepState

Київ • УНН

 • 136 перегляди

За даними моніторингового проєкту DeepState, російські війська просунулися поблизу Рівнопілля та Гуляйполя на Запоріжжі. Це оновлення карти бойових дій відбулося 29 листопада о 01:25.

війська рф просунулися поблизу Рівнопілля та Гуляйполя на Запоріжжі - DeepState

російські війська просунулися поблизу Рівнопілля та Гуляйполя на Запоріжжі. Про це свідчать дані моніторингового проєкту DeepState станом на 29 листопада, передає УНН.

Деталі

У суботу, 29 листопада о 01:25, аналітики DeepDtate оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, окупанти мають успіх у Запорізькій області. 

Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Рівнопілля та Гуляйполя

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У п'ятницю, 28 листопада керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що українські військові активно знищили росіян, які бігли в Гуляйполе. 

Фронт охопило 289 бойових зіткнень, за добу ворог скинув 86 керованих бомб та застосував 876 дронів - Генштаб28.11.25, 21:18 • 2554 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Запорізька область
Рада національної безпеки і оборони України
Гуляйполе