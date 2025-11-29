війська рф просунулися поблизу Рівнопілля та Гуляйполя на Запоріжжі - DeepState

російські війська просунулися поблизу Рівнопілля та Гуляйполя на Запоріжжі. Про це свідчать дані моніторингового проєкту DeepState станом на 29 листопада, передає УНН.

Деталі

У суботу, 29 листопада о 01:25, аналітики DeepDtate оновили мапу бойових дій. За їхніми даними, окупанти мають успіх у Запорізькій області.

Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Рівнопілля та Гуляйполя - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У п'ятницю, 28 листопада керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко повідомив, що українські військові активно знищили росіян, які бігли в Гуляйполе.

