Сили оборони активно знищили росіян, які бігли в Гуляйполе - Коваленко

Українські військові активно знищили росіян, які бігли в Гуляйполе. Про це написав у Telegram керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Сили оборони України активно знищили росіян, які бігли в Гуляйполе. Складні бої тривають, станом на зараз ситуація стабілізована - повідомив Коваленко.

Додамо

Раніше народний депутат Мар'яна Безугла повідомила, що "росіяни вже у Гуляйполі...".

У Генеральному штабі повідомляли, що станом на 8.00 28 листопада, на Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили 20 атак ворога поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка, Гуляйполе.

Нагадаємо

Сили оборони півдня України оновили інформацію про ситуацію біля Гуляйполя, вказавши, що "фронт був стабілізований".