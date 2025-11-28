Сили оборони активно знищили росіян, які бігли в Гуляйполе - Коваленко
Київ • УНН
Сили оборони України активно знищили росіян, які бігли в Гуляйполе, ситуація стабілізована. Раніше нардеп повідомила про присутність росіян у Гуляйполі.
Українські військові активно знищили росіян, які бігли в Гуляйполе. Про це написав у Telegram керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.
Сили оборони України активно знищили росіян, які бігли в Гуляйполе. Складні бої тривають, станом на зараз ситуація стабілізована
Додамо
Раніше народний депутат Мар'яна Безугла повідомила, що "росіяни вже у Гуляйполі...".
У Генеральному штабі повідомляли, що станом на 8.00 28 листопада, на Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили 20 атак ворога поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка, Гуляйполе.
Нагадаємо
Сили оборони півдня України оновили інформацію про ситуацію біля Гуляйполя, вказавши, що "фронт був стабілізований".
Біля Гуляйполя 33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ та інші суміжні штурмові й механізовані підрозділи стримали наступ та повернули контроль над ситуацією на напрямку. Фронт був стабілізований