Сили оборони активно знищили росіян, які бігли в Гуляйполе - Коваленко

Ексклюзив
13:08 • 218 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
11:00 • 12644 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
10:44 • 10982 перегляди
У ЄС запідозрили Бельгію у "другорядній цілі" через гальмування €140 млрд для України - Politico
09:41 • 12898 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
09:17 • 13600 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Ексклюзив
08:06 • 23794 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
28 листопада, 06:58 • 17974 перегляди
Комісар ЄС з економіки закликав G7 пришвидшити виплату Україні $50 млрд
28 листопада, 06:35 • 16905 перегляди
НАБУ і САП проводять обшуки у Єрмака - джерела
28 листопада, 06:29 • 14608 перегляди
Орбан вирушив до москви на переговори з путіним: збирається говорити про енергетику та мирні зусилля у війні рф проти України
27 листопада, 22:13 • 11929 перегляди
Київське "Динамо" звільнило Шовковського та весь тренерський штабPhoto
Українця знайшли мертвим у згорілому автомобілі у Відні - ЗМІ
28 листопада, 06:12
Кількість жертв пожежі у Гонконзі продовжує зростати, йдуть останні пошуки вцілілих у 7 вежах
07:16
Підривати себе гранатами: Кім Чен Ин наказав своїм солдатам в Україні в полон не здаватися
07:24
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми
07:39
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер
10:45
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі
12:04
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерією
11:00
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер
10:45
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
08:06
Ексклюзив
08:06 • 23832 перегляди
У Львові у чоловіка після поїздки в Індонезію виявили гарячку Денге: які симптоми
07:39
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку
28 листопада, 02:36
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"
27 листопада, 06:49
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа
25 листопада, 14:23
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ
25 листопада, 08:39
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року
24 листопада, 08:11
Сили оборони активно знищили росіян, які бігли в Гуляйполе - Коваленко

Київ • УНН

 • 1740 перегляди

Сили оборони України активно знищили росіян, які бігли в Гуляйполе, ситуація стабілізована. Раніше нардеп повідомила про присутність росіян у Гуляйполі.

Сили оборони активно знищили росіян, які бігли в Гуляйполе - Коваленко

Українські військові активно знищили росіян, які бігли в Гуляйполе. Про це написав у Telegram керівник Центру протидії дезінформації РНБО України (ЦПД) Андрій Коваленко, повідомляє УНН.

Сили оборони України активно знищили росіян, які бігли в Гуляйполе. Складні бої тривають, станом на зараз ситуація стабілізована 

- повідомив Коваленко.

Додамо

Раніше народний депутат Мар'яна Безугла повідомила, що "росіяни вже у Гуляйполі...".

У Генеральному штабі повідомляли, що станом на 8.00 28 листопада, на Гуляйпільському напрямку наші захисники відбили 20 атак ворога поблизу населених пунктів Затишшя, Солодке, Червоне та у бік населених пунктів Добропілля, Прилуки, Варварівка, Гуляйполе.

Нагадаємо

Сили оборони півдня України оновили інформацію про ситуацію біля Гуляйполя, вказавши, що "фронт був стабілізований".  

Біля Гуляйполя 33 окремий штурмовий полк Сухопутних військ та інші суміжні штурмові й механізовані підрозділи стримали наступ та повернули контроль над ситуацією на напрямку. Фронт був стабілізований 

- повідомили в Силах оборони Півдня.

Антоніна Туманова

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Генеральний штаб Збройних сил України
Рада національної безпеки і оборони України
Збройні сили України
Гуляйполе