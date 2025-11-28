Силы обороны активно уничтожили россиян, бежавших в Гуляйполе - Коваленко

Украинские военные активно уничтожили россиян, бежавших в Гуляйполе. Об этом написал в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Силы обороны Украины активно уничтожили россиян, бежавших в Гуляйполе. Сложные бои продолжаются, по состоянию на сейчас ситуация стабилизирована - сообщил Коваленко.

Добавим

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что "россияне уже в Гуляйполе...".

В Генеральном штабе сообщали, что по состоянию на 8.00 28 ноября, на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 20 атак врага вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Красное и в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе.

Напомним

Силы обороны юга Украины обновили информацию о ситуации возле Гуляйполя, указав, что "фронт был стабилизирован".