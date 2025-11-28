$42.190.11
Эксклюзив
13:08 • 236 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
11:00 • 12708 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto
10:44 • 11022 просмотра
В ЕС заподозрили Бельгию во "второстепенной цели" из-за торможения €140 млрд для Украины - Politico
09:41 • 12936 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Саратовского НПЗ, склада дронов на аэродроме "Саки" и других объектов оккупантов
09:17 • 13633 просмотра
В Украину идет умеренное потепление: какой погоды ждать 29 и 30 ноября
Эксклюзив
08:06 • 23845 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
28 ноября, 06:58 • 17988 просмотра
Комиссар ЕС по экономике призвал G7 ускорить выплату Украине $50 млрд
28 ноября, 06:35 • 16915 просмотра
НАБУ и САП проводят обыски у Ермака - источники
28 ноября, 06:29 • 14611 просмотра
Орбан отправился в москву на переговоры с путиным: собирается говорить об энергетике и мирных усилиях в войне рф против Украины
27 ноября, 22:13 • 11930 просмотра
Киевское «Динамо» уволило Шовковского и весь тренерский штабPhoto
Силы обороны активно уничтожили россиян, бежавших в Гуляйполе - Коваленко

Киев • УНН

 • 1764 просмотра

Силы обороны Украины активно уничтожили россиян, бежавших в Гуляйполе, ситуация стабилизирована. Ранее нардеп сообщила о присутствии россиян в Гуляйполе.

Силы обороны активно уничтожили россиян, бежавших в Гуляйполе - Коваленко

Украинские военные активно уничтожили россиян, бежавших в Гуляйполе. Об этом написал в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.

Силы обороны Украины активно уничтожили россиян, бежавших в Гуляйполе. Сложные бои продолжаются, по состоянию на сейчас ситуация стабилизирована

- сообщил Коваленко.

Добавим

Ранее народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что "россияне уже в Гуляйполе...".

В Генеральном штабе сообщали, что по состоянию на 8.00 28 ноября, на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 20 атак врага вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Красное и в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе.

Напомним

Силы обороны юга Украины обновили информацию о ситуации возле Гуляйполя, указав, что "фронт был стабилизирован".

Возле Гуляйполя 33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и другие смежные штурмовые и механизированные подразделения сдержали наступление и вернули контроль над ситуацией на направлении. Фронт был стабилизирован

- сообщили в Силах обороны Юга.

Антонина Туманова

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Гуляйполе