Силы обороны активно уничтожили россиян, бежавших в Гуляйполе - Коваленко
Киев • УНН
Силы обороны Украины активно уничтожили россиян, бежавших в Гуляйполе, ситуация стабилизирована. Ранее нардеп сообщила о присутствии россиян в Гуляйполе.
Украинские военные активно уничтожили россиян, бежавших в Гуляйполе. Об этом написал в Telegram руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, сообщает УНН.
Силы обороны Украины активно уничтожили россиян, бежавших в Гуляйполе. Сложные бои продолжаются, по состоянию на сейчас ситуация стабилизирована
Добавим
Ранее народный депутат Марьяна Безуглая сообщила, что "россияне уже в Гуляйполе...".
В Генеральном штабе сообщали, что по состоянию на 8.00 28 ноября, на Гуляйпольском направлении наши защитники отбили 20 атак врага вблизи населенных пунктов Затишье, Сладкое, Красное и в сторону населенных пунктов Доброполье, Прилуки, Варваровка, Гуляйполе.
Напомним
Силы обороны юга Украины обновили информацию о ситуации возле Гуляйполя, указав, что "фронт был стабилизирован".
Возле Гуляйполя 33 отдельный штурмовой полк Сухопутных войск и другие смежные штурмовые и механизированные подразделения сдержали наступление и вернули контроль над ситуацией на направлении. Фронт был стабилизирован