армія рф за добу втратила 910 осіб та 66 одиниць спецтехніки - Генштаб ЗСУ
Київ • УНН
За добу 28 листопада російська армія втратила 910 військових, 15 бойових броньованих машин та 3 артилерійські системи. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.25 орієнтовно склали 1 171 700 осіб особового складу.
Протягом доби 28 листопада російська армія втратила ще щонайменше 910 військових. Також українські захисники знищили 15 бойових броньованих машин і 3 артилерійські системи ворога. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 171 700 (+910) осіб;
- танків – 11 381 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23 658 (+15) од;
- артилерійських систем – 34 733 (+3) од;
- РСЗВ – 1 550 (+0) од;
- засоби ППО – 1 253 (+0) од;
- літаків – 430 (+0) од;
- гелікоптерів – 347 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 343 (+106) од;
- крилаті ракети – 3 995 (+0) од;
- кораблі / катери – 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 68 463 (+64) од;
- спеціальна техніка – 4 010 (+2) од.
Дані уточнюються.
Нагадаємо
Протягом 28 листопада на фронті зафіксовано 289 бойових зіткнень. Росія завдала 28 авіаударів, скинула 86 керованих бомб, застосувала 876 дронів-камікадзе та здійснила 2 264 обстріли позицій ЗСУ.
війська рф просунулися поблизу Рівнопілля та Гуляйполя на Запоріжжі - DeepState29.11.25, 03:39 • 2190 переглядiв