армія рф за добу втратила 910 осіб та 66 одиниць спецтехніки - Генштаб ЗСУ

$42.190.11
48.870.08
ukenru
02:21 • 10856 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 19939 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 24782 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 30070 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 41570 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:08 • 27540 перегляди
Чи будуть у Києві скорочувати комендантську годину на новорічні свята? Відповідь КМДА та КМВА
28 листопада, 13:03 • 21089 перегляди
Ще одна категорія українців може оформити відстрочку через "Резерв+"
28 листопада, 11:00 • 42340 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto
28 листопада, 09:41 • 22932 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Саратовського НПЗ, складу дронів на аеродромі "Саки" та інших об'єктів окупантів
28 листопада, 09:17 • 19270 перегляди
В Україну йде помірне потепління: якої погоди чекати 29 та 30 листопада
Популярнi новини
Після російських фейкових заяв про захоплення Куп'янська там фіксувалося лише 40 абонентів радіообміну – Сирський 28 листопада, 20:49 • 4914 перегляди
Київ під комбінованою атакою рф: у столиці численні пожежі, пошкоджені багатоповерхівки28 листопада, 23:08 • 5922 перегляди
Кабмін звільнив Григоренко з посади першого заступника міністра культури28 листопада, 23:52 • 6074 перегляди
У Києві підтверджено загибель людини внаслідок атаки рф01:37 • 5138 перегляди
Кількість постраждалих у Києві зросла до 11: в ДСНС показали наслідкиPhoto03:02 • 10260 перегляди
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Ексклюзив
28 листопада, 13:56 • 41570 перегляди
10 поширених помилок, які роблять новачки на новій роботі28 листопада, 12:04 • 33574 перегляди
Від операції до коми: як у приватній клініці Odrex пацієнта могли інфікувати небезпечною бактерієюPhoto28 листопада, 11:00 • 42340 перегляди
Понад 2 млн гривень на житло для ВПО з окупованих територій: хто саме з переселенців може оформити ваучер28 листопада, 10:45 • 41100 перегляди
Наскільки безпечно спати з котом чи собакою в одному ліжку: ветеринар розповіла про ризики
Ексклюзив
28 листопада, 08:06 • 45897 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 27719 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 45448 перегляди
Сніговик з мультфільму "Крижане серце" "ожив" у паризькому Діснейленді: що відомо про робота Олафа25 листопада, 14:23 • 65364 перегляди
Меган Маркл не спитавши забрала дизайнерську сукню зі зйомок у модній фотосесії - ЗМІ25 листопада, 08:39 • 97546 перегляди
Німецький актор Удо Кір, відомий за ролями у фільмах "Мій власний штат Айдахо" та "Тіло для Франкенштейна", помер у віці 81 року24 листопада, 08:11 • 112332 перегляди
армія рф за добу втратила 910 осіб та 66 одиниць спецтехніки - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 418 перегляди

За добу 28 листопада російська армія втратила 910 військових, 15 бойових броньованих машин та 3 артилерійські системи. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.25 орієнтовно склали 1 171 700 осіб особового складу.

армія рф за добу втратила 910 осіб та 66 одиниць спецтехніки - Генштаб ЗСУ

Протягом доби 28 листопада російська армія втратила ще щонайменше 910 військових. Також українські захисники знищили 15 бойових броньованих машин і 3 артилерійські системи ворога. Про це інформує Генеральний штаб Збройних Сил України (ЗСУ), передає УНН.

Деталі

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1 171 700 (+910) осіб;
    • танків – 11 381 (+1) од;
      • бойових броньованих машин – 23 658 (+15) од;
        • артилерійських систем – 34 733 (+3) од;
          • РСЗВ – 1 550 (+0) од;
            • засоби ППО – 1 253 (+0) од;
              • літаків – 430 (+0) од;
                • гелікоптерів – 347 (+0) од;
                  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 343 (+106) од;
                    • крилаті ракети – 3 995 (+0) од;
                      • кораблі / катери – 28 (+0) од;
                        • підводні човни – 1 (+0) од;
                          • автомобільна техніка та автоцистерни – 68 463 (+64) од;
                            • спеціальна техніка – 4 010 (+2) од.

                              Дані уточнюються.

                              Нагадаємо

                              Протягом 28 листопада на фронті зафіксовано 289 бойових зіткнень. Росія завдала 28 авіаударів, скинула 86 керованих бомб, застосувала 876 дронів-камікадзе та здійснила 2 264 обстріли позицій ЗСУ.

                              війська рф просунулися поблизу Рівнопілля та Гуляйполя на Запоріжжі - DeepState29.11.25, 03:39 • 2190 переглядiв

                              Віта Зеленецька

