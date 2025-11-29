армия рф за сутки потеряла 910 человек и 66 единиц спецтехники - Генштаб ВСУ

В течение суток 28 ноября российская армия потеряла еще по меньшей мере 910 военных. Также украинские защитники уничтожили 15 боевых бронированных машин и 3 артиллерийские системы врага. Об этом информирует Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ), передает УНН.

Детали

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.11.25 ориентировочно составили:

личного состава – около 1 171 700 (+910) человек;

танков – 11 381 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 23 658 (+15) ед;

артиллерийских систем – 34 733 (+3) ед;

РСЗО – 1 550 (+0) ед;

средства ПВО – 1 253 (+0) ед;

самолетов – 430 (+0) ед;

вертолетов – 347 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 85 343 (+106) ед;

крылатые ракеты – 3 995 (+0) ед;

корабли / катера – 28 (+0) ед;

подводные лодки – 1 (+0) ед;

автомобильная техника и автоцистерны – 68 463 (+64) ед;

специальная техника – 4 010 (+2) ед.

Данные уточняются.

Напомним

В течение 28 ноября на фронте зафиксировано 289 боевых столкновений. Россия нанесла 28 авиаударов, сбросила 86 управляемых бомб, применила 876 дронов-камикадзе и совершила 2 264 обстрела позиций ВСУ.

войска РФ продвинулись вблизи Ровнополья и Гуляйполя в Запорожье - DeepState