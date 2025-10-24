$41.760.01
Міністр економіки Німеччини прибула до Києва: у фокусі - допомога в енергетиці та оборонна співпраця

Київ • УНН

 • 2310 перегляди

Міністр економіки Німеччини Катеріна Райхе прибула до Києва, щоб обговорити відновлення енергетичної інфраструктури України та розширення німецько-української оборонної співпраці. Вона пообіцяла дослідити, як Німеччина може надати більш конкретну підтримку в цій галузі.

Міністр економіки Німеччини прибула до Києва: у фокусі - допомога в енергетиці та оборонна співпраця

Міністр економіки Німеччини Катеріна Райхе прибула до Києва в п'ятницю, підкресливши зусилля Берліна щодо допомоги Україні відновити енергетичну інфраструктуру після атак рф, також серед ключових тем - розширення німецько-української оборонної співпраці, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

"Україна переживає четверту зиму у стані війни, і зараз росія посилила свої атаки на енергопостачання України, що значною мірою загрожує постачанню електроенергії та тепла взимку", – сказала Райхе в Києві, куди вона прибула з бізнес-делегацією.

Потрібна термінова допомога для реконструкції та захисту енергопостачання, сказала Райхе, пообіцявши під час своєї поїздки дослідити, як Німеччина може надати більш конкретну та кращу підтримку в цій галузі.

Окрім збереження та відновлення енергетичної інфраструктури України, основна увага під час поїздки буде приділена розширенню німецько-української оборонної співпраці, пише видання.

"Політика безпеки - це завжди також економічна політика", - сказала Райхе, додавши, що вона прагне зблизити німецькі та українські оборонні компанії.

Доповнення

Приїзд Райхе збігається із самітом у Лондоні, де союзники України, відомі як "коаліція охочих", обговорять подальшу військову допомогу.

Президент України Володимир Зеленський планує взяти участь у зустрічі та закликав європейських союзників надати далекобійну зброю після того, як не зміг отримати твердих зобов’язань від президента США Дональда Трампа.

У четвер лідери ЄС у Брюсселі принципово домовилися про фінансування України протягом наступних двох років та обговорили використання заморожених російських активів для фінансування кредиту обсягом 140 мільярдів євро (163 мільярди доларів).

Зеленський закликав до швидкого ухвалення рішення, заявивши, що ці кошти допоможуть зміцнити оборону України та врятувати життя.

Зеленський - до тих у ЄС, хто "зволікає" з активами рф для України: запропонований механізм цілком законний, час діяти

Юлія Шрамко

