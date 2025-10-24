Министр экономики Германии прибыла в Киев: в фокусе – помощь в энергетике и оборонное сотрудничество
Киев • УНН
Министр экономики Германии Катерина Райхе прибыла в Киев, чтобы обсудить восстановление энергетической инфраструктуры Украины и расширение германо-украинского оборонного сотрудничества. Она пообещала исследовать, как Германия может оказать более конкретную поддержку в этой области.
Министр экономики Германии Катерина Райхе прибыла в Киев в пятницу, подчеркнув усилия Берлина по оказанию помощи Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры после атак РФ, также среди ключевых тем - расширение немецко-украинского оборонного сотрудничества, пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
"Украина переживает четвертую зиму в состоянии войны, и сейчас Россия усилила свои атаки на энергоснабжение Украины, что в значительной степени угрожает поставкам электроэнергии и тепла зимой", – сказала Райхе в Киеве, куда она прибыла с бизнес-делегацией.
Необходима срочная помощь для реконструкции и защиты энергоснабжения, сказала Райхе, пообещав во время своей поездки исследовать, как Германия может оказать более конкретную и лучшую поддержку в этой области.
Помимо сохранения и восстановления энергетической инфраструктуры Украины, основное внимание во время поездки будет уделено расширению немецко-украинского оборонного сотрудничества, пишет издание.
"Политика безопасности - это всегда также экономическая политика", - сказала Райхе, добавив, что она стремится сблизить немецкие и украинские оборонные компании.
Дополнение
Приезд Райхе совпадает с саммитом в Лондоне, где союзники Украины, известные как "коалиция желающих", обсудят дальнейшую военную помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие во встрече и призвал европейских союзников предоставить дальнобойное оружие после того, как не смог получить твердых обязательств от президента США Дональда Трампа.
В четверг лидеры ЕС в Брюсселе принципиально договорились о финансировании Украины в течение следующих двух лет и обсудили использование замороженных российских активов для финансирования кредита объемом 140 миллиардов евро (163 миллиарда долларов).
Зеленский призвал к быстрому принятию решения, заявив, что эти средства помогут укрепить оборону Украины и спасти жизни.
