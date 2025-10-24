$41.760.01
Эксклюзив
06:00 • 5530 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 00:17 • 7736 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
23 октября, 20:21 • 14202 просмотра
Лидеры ЕС отложили решение по замороженным российским активам для Украины
Эксклюзив
23 октября, 17:55 • 28933 просмотра
Экс-нардепа Кормышкину задержали правоохранители Молдовы
23 октября, 17:35 • 28275 просмотра
В пятницу в ряде регионов Украины будут действовать отключения: сколько очередей будут без "света"
Эксклюзив
23 октября, 14:19 • 29123 просмотра
Введение санкций против "роснефти" и "лукойла": эксперт объяснил, как это повлияет на мировой рынок нефти
23 октября, 11:30 • 38217 просмотра
Украину уже завтра ждет изменение погоды: синоптик прогнозирует умеренные дожди и штормовой ветер
23 октября, 11:05 • 29463 просмотра
НБУ сохранил учетную ставку в 15,5%: объясняет поддержкой валютного рынка и сбережений на фоне рисков инфляции
23 октября, 10:56 • 52799 просмотра
Финансовая дыра в Государственном биотехнологическом университете: как коррупционные схемы Кудряшова уничтожают один из ведущих аграрных вузов Украины
23 октября, 10:10 • 45958 просмотра
Компания с "российским следом" до сих пор контролирует ремонтную документацию украинских вертолетов. Почему правительство не завершает расследование в отношении Бильчука?
Министр экономики Германии прибыла в Киев: в фокусе – помощь в энергетике и оборонное сотрудничество

Киев • УНН

 • 1862 просмотра

Министр экономики Германии Катерина Райхе прибыла в Киев, чтобы обсудить восстановление энергетической инфраструктуры Украины и расширение германо-украинского оборонного сотрудничества. Она пообещала исследовать, как Германия может оказать более конкретную поддержку в этой области.

Министр экономики Германии прибыла в Киев: в фокусе – помощь в энергетике и оборонное сотрудничество

Министр экономики Германии Катерина Райхе прибыла в Киев в пятницу, подчеркнув усилия Берлина по оказанию помощи Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры после атак РФ, также среди ключевых тем - расширение немецко-украинского оборонного сотрудничества, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

"Украина переживает четвертую зиму в состоянии войны, и сейчас Россия усилила свои атаки на энергоснабжение Украины, что в значительной степени угрожает поставкам электроэнергии и тепла зимой", – сказала Райхе в Киеве, куда она прибыла с бизнес-делегацией.

Необходима срочная помощь для реконструкции и защиты энергоснабжения, сказала Райхе, пообещав во время своей поездки исследовать, как Германия может оказать более конкретную и лучшую поддержку в этой области.

Помимо сохранения и восстановления энергетической инфраструктуры Украины, основное внимание во время поездки будет уделено расширению немецко-украинского оборонного сотрудничества, пишет издание.

"Политика безопасности - это всегда также экономическая политика", - сказала Райхе, добавив, что она стремится сблизить немецкие и украинские оборонные компании.

Дополнение

Приезд Райхе совпадает с саммитом в Лондоне, где союзники Украины, известные как "коалиция желающих", обсудят дальнейшую военную помощь.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует принять участие во встрече и призвал европейских союзников предоставить дальнобойное оружие после того, как не смог получить твердых обязательств от президента США Дональда Трампа.

В четверг лидеры ЕС в Брюсселе принципиально договорились о финансировании Украины в течение следующих двух лет и обсудили использование замороженных российских активов для финансирования кредита объемом 140 миллиардов евро (163 миллиарда долларов).

Зеленский призвал к быстрому принятию решения, заявив, что эти средства помогут укрепить оборону Украины и спасти жизни.

Зеленский - тем в ЕС, кто "медлит" с активами рф для Украины: предложенный механизм полностью законен, пора действовать23.10.25, 15:52 • 2748 просмотров

Юлия Шрамко

