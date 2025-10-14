$41.610.01
Зеленський позбавив громадянства Труханова: що відомо про мера Одеси
В Україні зростає кількість звернень щодо домашнього насильства: Уповноважена з гендерної політики назвали причину
Провал найбільшої криптобіржі Binance: що стало причиною збитків у $19 мільярдів
Зеленський підписав указ щодо деяких осіб з російським громадянством: про кого йдеться
Збільшення виплат військовим: нардеп з оборонного комітету розповів про головні перешкоди
"Ми були б слабкі": Рютте розповів, чому НАТО не збиває російські літаки
Добропільський контрнаступ: звільнено вже 182,4 кв. км, є просування ще на 1,6 км - Сирський
НАБУ має пройти зовнішній аудит і перевірку детективів, вважають у правоохоронному комітеті Ради
США можуть передати Україні лише 20-50 ракет Tomahawk - FT
Безпорадні та беззахисні: нардепка Яцик підтримала ініціативу Генпрокурора про безальтернативність довічного ув'язнення за злочини проти дітей
МАГАТЕ закликає рф та Україну припинити бойові дії біля ЗАЕС для відновлення роботи станції у два етапи – АР

Київ • УНН

 • 102 перегляди

МАГАТЕ закликає Україну та росію до локального припинення вогню навколо Запорізької АЕС. Це необхідно для відновлення зовнішнього енергопостачання станції, яка працює на дизельних генераторах з 23 вересня.

МАГАТЕ закликає рф та Україну припинити бойові дії біля ЗАЕС для відновлення роботи станції у два етапи – АР

Міжнародне агентство з атомної енергії вимагає, щоб Україна та росія домовилися про локальне припинення вогню навколо Запорізької атомної електростанції для відновлення її зовнішнього енергопостачання. Без цього станція, яка працює лише на дизельних генераторах, ризикує опинитися на межі ядерної аварії. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.

Деталі

За інформацією Associated Press, план, який ініціював генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передбачає дві фази відновлення енергопостачання. На першому етапі пропонується створити зону припинення вогню в радіусі 1,5 км для ремонту головної лінії електропередач "Дніпровська" (750 кВ) на території, контрольованій Росією. На другому – аналогічну зону для ремонту резервної лінії "Феросплавна-1" (330 кВ) на українському боці.

На Запорізькій АЕС триває блекаут: в "Енергоатомі" заявили, що окупанти навмисне не підключають станцію до енергопостачання25.09.25, 16:05 • 3159 переглядiв

Наразі станція працює на дизельних генераторах з 23 вересня, коли останню зовнішню лінію електропередач було пошкоджено під час обстрілів. Це вже десяте відключення енергопостачання ЗАЕС з початку повномасштабної війни й найдовше за тривалістю.

Україна надала гарантії безпечного проходу ремонтних бригад, однак, за даними європейських дипломатів, росія досі не підтвердила свою участь у запропонованому графіку. У москві натомість заявляють, що підготовка триває, і роботи можуть розпочатися "найближчим часом".

Ситуація критична: Зеленський заявив, що один з дизель-генераторів Запорізької АЕС вийшов з ладу30.09.25, 21:57 • 9216 переглядiв

МАГАТЕ не коментує деталі, але наголошує, що без стабільного енергопостачання охолодження шести реакторів і відпрацьованого палива під загрозою, що може призвести до плавлення палива та витоку радіації.

Рафаель Гроссі нещодавно провів серію переговорів із керівництвом обох країн – зокрема, з володимиром путіним у москві та з Андрієм Сибігою у Варшаві – з метою досягнення домовленостей, які дозволять уникнути катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи.

Відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС розпочато - МАГАТЕ09.10.25, 20:32 • 39415 переглядiв

Степан Гафтко

Війна в УкраїніНовини Світу
Сутички
Відключення світла
Блекаут 
Електроенергія
Володимир Путін
Ассошіейтед Прес
Рафаель Гроссі
Міжнародне агентство з атомної енергії
Варшава
Україна