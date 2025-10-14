МАГАТЕ закликає рф та Україну припинити бойові дії біля ЗАЕС для відновлення роботи станції у два етапи – АР
Київ • УНН
МАГАТЕ закликає Україну та росію до локального припинення вогню навколо Запорізької АЕС. Це необхідно для відновлення зовнішнього енергопостачання станції, яка працює на дизельних генераторах з 23 вересня.
Міжнародне агентство з атомної енергії вимагає, щоб Україна та росія домовилися про локальне припинення вогню навколо Запорізької атомної електростанції для відновлення її зовнішнього енергопостачання. Без цього станція, яка працює лише на дизельних генераторах, ризикує опинитися на межі ядерної аварії. Про це йдеться у матеріалі Associated Press, пише УНН.
Деталі
За інформацією Associated Press, план, який ініціював генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передбачає дві фази відновлення енергопостачання. На першому етапі пропонується створити зону припинення вогню в радіусі 1,5 км для ремонту головної лінії електропередач "Дніпровська" (750 кВ) на території, контрольованій Росією. На другому – аналогічну зону для ремонту резервної лінії "Феросплавна-1" (330 кВ) на українському боці.
Наразі станція працює на дизельних генераторах з 23 вересня, коли останню зовнішню лінію електропередач було пошкоджено під час обстрілів. Це вже десяте відключення енергопостачання ЗАЕС з початку повномасштабної війни й найдовше за тривалістю.
Україна надала гарантії безпечного проходу ремонтних бригад, однак, за даними європейських дипломатів, росія досі не підтвердила свою участь у запропонованому графіку. У москві натомість заявляють, що підготовка триває, і роботи можуть розпочатися "найближчим часом".
МАГАТЕ не коментує деталі, але наголошує, що без стабільного енергопостачання охолодження шести реакторів і відпрацьованого палива під загрозою, що може призвести до плавлення палива та витоку радіації.
Рафаель Гроссі нещодавно провів серію переговорів із керівництвом обох країн – зокрема, з володимиром путіним у москві та з Андрієм Сибігою у Варшаві – з метою досягнення домовленостей, які дозволять уникнути катастрофи на найбільшій атомній електростанції Європи.
