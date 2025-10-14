МАГАТЭ призывает РФ и Украину прекратить боевые действия возле ЗАЭС для возобновления работы станции в два этапа – АР

Международное агентство по атомной энергии требует, чтобы Украина и Россия договорились о локальном прекращении огня вокруг Запорожской атомной электростанции для восстановления ее внешнего энергоснабжения. Без этого станция, работающая только на дизельных генераторах, рискует оказаться на грани ядерной аварии. Об этом говорится в материале Associated Press, пишет УНН.

Детали

По информации Associated Press, план, который инициировал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, предусматривает две фазы восстановления энергоснабжения. На первом этапе предлагается создать зону прекращения огня в радиусе 1,5 км для ремонта главной линии электропередач "Днепровская" (750 кВ) на территории, контролируемой Россией. На втором – аналогичную зону для ремонта резервной линии "Ферросплавная-1" (330 кВ) на украинской стороне.

Сейчас станция работает на дизельных генераторах с 23 сентября, когда последняя внешняя линия электропередач была повреждена во время обстрелов. Это уже десятое отключение энергоснабжения ЗАЭС с начала полномасштабной войны и самое длительное по продолжительности.

Украина предоставила гарантии безопасного прохода ремонтных бригад, однако, по данным европейских дипломатов, Россия до сих пор не подтвердила свое участие в предложенном графике. В Москве же заявляют, что подготовка продолжается, и работы могут начаться "в ближайшее время".

МАГАТЭ не комментирует детали, но подчеркивает, что без стабильного энергоснабжения охлаждение шести реакторов и отработанного топлива под угрозой, что может привести к плавлению топлива и утечке радиации.

Рафаэль Гросси недавно провел серию переговоров с руководством обеих стран – в частности, с Владимиром Путиным в Москве и с Андреем Сибигой в Варшаве – с целью достижения договоренностей, которые позволят избежать катастрофы на крупнейшей атомной электростанции Европы.